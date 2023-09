Budanov: Pihkva õhubaasi rünnati droonidega Venemaa pinnalt

Ukraina sõjaväeluure ülem Kõrõlo Budanov ütles sõjandusväljaandele The War Zone, et hiljutine droonirünnak Pihkva sõjalennuväljal asuvate lennukite pihta korraldati Vene Föderatsiooni pinnalt.

Budanov ei täpsustanud, kas seda tegid Ukraina eriüksuslased või Vene partisanid. Samuti ei soostunud Budanov ütlema, millist tüüpi droone rünnakus kasutati.

Kõrõlo Budanov lisas, et droonirünnakus sai tõsiselt kahjustada kaks Vene lennukit ja veel kaks hävisid täielikult. Selle tõestuseks jagas Budanov kaadrit ühe ründedrooni infrapunakaamera videost, milles on näha ühe droonirünnaku tagajärge lennukile.

Head of the Ukrainian GUR Maj. Gen. Budanov apparently spoke with The War Zone, releasing a Ukrainian IR drone picture of a burning Russian Il-76 at Pskov Airbase. https://t.co/rTp714MRJy pic.twitter.com/A8JQd6hdWv — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 31, 2023

The War Zone spekuleeris, et kui kõikide lennukite puhul sihiti samu piirkondi, siis määras lennukis olnud kütuse kogus, kas see põles täielikult maha või sai kahjustada vaid osaliselt.

Väljaanne spekuleeris, et selline infrapunavaade lennukile viitab inimjuhitavale droonile ning seega kaugelt teele lastud kaugjuhitav droon tundub ebatõenäoline. See teooria ühtib ka Budanovi väitega, et rünnak korraldati Venemaa territooriumilt.

Kõrõlo Budanov kinnitas väljaandele The War Zone, et sõjaväeluure võttis teadlikult sihiks Vene sõjatranspordilennukid, kuna neid kasutatakse Vene sõjatehnika ja õhudessantvägede transpordiks. Vene relvajõududel on teadaolevalt ligikaudu 100 Il-76 sõjatranspordilennukit. Samas pole teada, kui mitu neist on töökorras ning kui paljud hoolduses või muul põhjusel rivist väljas.

Planet Labsi satelliidipildid droonirünnaku tagajärjest levisid hiljem ka sotsiaalmeedias.