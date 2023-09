Tartu kaalub alkoholimüügile kellaajaliste piirangute seadmist

Septembriga saab ülikoolilinnas taas hoo sisse ööelu, mille üks peamine tuiksoon on Ülikooli tänaval, mille äärde jääb neli ööklubi. Varajastel hommikutundidel on just seal politseil kõige rohkem väljakutseid.

Ööklubi Vabank juhataja Berta Lusbo sõnul on viimasel ajal kasvanud probleemsete juhtumite arv.

"Kui muidu me ei palunudki politsei abi, siis möödunud kuul me kutsusime kaks korda appi politseinikud. Mõlemad juhtumid, ei tea kas oli kokkusattumus või mitte, olid seotud välistööjõu ehk muumaalastega. Ja uksele vastu, kedagi ära saatma, kutsusime ka ühe või kaks korda," lausus Lusbo.

Ööklubi näeb sündmuste taga ka elukalliduse mõjusid.

"Inimesed tarbivad alkoholi kodustes tingimustes, mis on soodsam, ja kui tulevad välja, on nad juba piisavalt heas meeleolus ja kui juba klubis paar kokteili võtta, siis palju pole vaja, kui hakkavad probleemid tekkima," ütles Lusbo.

Linnavalitsus hakkas probleemiga tegelema kevadest ning enamike ööklubidega saadi kokkuleppele, et uksed suletakse suvel pool tundi varem ehk kell pool viis.

"Hiljem analüüs on näidanud, et see ei ole piisav. Nende arv ei ole muutunud ajas ja sellepärast oodatakse linnalt ja linnavolikogult, et tehtaks vastavad otsused, et olukorda parandada," ütles Tartu abilinnapea Raimond Tamm.

Suvel teistest klubidest kauem, kella kuueni uksed lahti hoidnud ööklubi Level juhataja Ahto Kalda ütles, et alkoholimüügi piirangud teeksid Tartule karuteene.

"Alkohol hakkab liikuma mustale turule, näiteks tänavatele, taksodesse. Kontrollitud keskkonnast liigub kontrollimata keskkonda. See ei tee kellelegi head," lausus ta.

Omavalitsus saab alkoholi jaemüüki kellaajaliselt piirata. Näiteks Tallinna ööklubid peavad baari sulgema tööpäevale eelneval ööl kell kolm ning laupäevale ja pühapäevale eelneval ööl kell neli. Tartus võivad ööklubid aga alkoholi müüa iga päev kas või ööpäev läbi.

"Tartus on mitmeid kohti, kes toimetavad varajaste hommikutundideni välja ja need inimesed istuvad veel edasi tänaval. Sellepärast oleme me ka jõudnud selleni, et kuidagi peame seda asja paremaks saama. Kultuuripealinn on tulemas. Et me ei oleks mitte kultuurituse pealinn," ütles PPA Lõuna prefektuuri grupijuht Siim Linnard.

Tartu linnavolikogu arutab alkoholi jaemüügi piiramist oktoobris.