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Tartu soovib muuta linna ööelu turvalisemaks

Eesti
Genialistide Klubi avapidu aastal 2006.
Genialistide Klubi avapidu aastal 2006. Autor/allikas: Kristiina Põllu/ Triinu Pungits
Eesti

Tartu linn tutvustas esialgset õhtumelu- ja ööelu strateegiat 2035. aastaks, millega loodetakse muuta ööelu turvalisemaks. Alkoholi kaasamüüki pudelites soovitakse piirata peale kella 22.00 õhtul ning suurendada politsei ja turvameeste öist kohalolu.

Kuigi söögikohad, klubid ja baarid võivad alkoholi müüa pärast kella 22 õhtul vaid kohapeal tarbimiseks, võib tudengilinnas siiski öisel ajal kohata pudelitest alkoholitarbijaid ka tänavatel. Tartu linn soovib aga uue ööelustrateegia abil alkoholiga tänavatel liikumist vähendada.

"Näiteks on ettevõtjad ise pakkunud välja, et oleks õiglane, kui ükski ettevõte ei müüks öisel ajal kliendile pudeliga jooki kaasa. Pärast 22.00-i saab alkoholi tarbida kohapeal, mitte nii, et sa ostad pudeli alkoholi ja lähed sellega kuskile linnaruumi jooma," lausus Tartu abilinnapea Kertu Vuks.

Genialistide klubi tegevjuhi sõnul on nemad juba asunud alkoholi kaasa müümist piirama.

"On olnud probleeme, oleme mõistnud seda probleemi, püüdnud lahendada. On panditopsid, kiirematel õhtutel töötajad uksel, kes seda kontrollivad, aga rohkem probleeme on taaraga, mis võetakse linna tulles kaasa," sõnas Genialistide klubi tegevjuht Jaan Kroon.

Vein ja Vine juhi Asser Jõgari sõnul on suuremad mured seotud eelkõige kange alkoholi pudelite kaasa müümisega. Kuigi selle aasta kevadest teeb ka politsei sagedamini öisel ajal jalgsi patrulli ning kohal on turvafirmad, siis probleemsetes kohtades see suurt muutust Jõgari sõnul kaasa toonud ei ole.

"Kui Vein ja Vine uksed kell 2 sulgeb ja hakkame töötajatega koju minema, siis on ikka täpselt teada, kus avalikus kohas urineeritakse vanalinnas ja kus visatakse mõni pudel maha puruks. Öösel koju minnes näed, et suurt ei muutu, aga PPA ja turvameeste nähtaval olek mõjub selles suhtes, et olukord ei muutu hullemaks vähemalt. Probleemkohtades peaks olema pidevalt võimuesindaja nähtaval teatud kellaaegadest alates," ütles Jõgar.

Samal ajal on aga Tartus mitmed ööeluga seotud klubid ja baarid viimastel aastatel oma uksi sulgenud. Sel kuul teatas sulgemise otsusest ka 14 aastat Tartu ööelus tegutsenud klubi Shooters.

"Üks küsimus, mida strateegia koostamise raames on palju küsitud, et miks ööklubide kultuur on sedasi muutunud. Nii palju kui meile peegeldati, siis üks teema on kindlasti see, et tänapäeva noored tahavad pigem olla kohas, kus nad saavad süüa, juttu rääkida, siis võib-olla tantsida ja ka see maastik on muutumas," lausus Vuks.

Vuksi sõnul soovitakse ööelu strateegiaga elu Tartus öisel ajal elavdada, kuid nii, et see oleks turvaline. Ettepanekuid ööelu strateegia osas saab teha 31. augustini, misjärel pannakse kokku täpsem tegevuskava.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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