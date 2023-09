Kagu-Eesti puiduettevõtted on sattunud keerulisse seisu

Üldise majanduslanguse tõttu on Kagu-Eesti puiduettevõtete ekspordimahud vähenenud, eriti keerulises olukorras on need ettevõtted, kes müüvad oma tooteid Skandinaaviasse.

Nii nagu enamus Eesti puiduettevõtteid nii ka Räpina lähistel palkmaju ehitav firma Hobbiton on pidanud kohanema ekspordimahtude vähenemisega.

"Põhjamaadest nii palju nõudlust enam ei ole, selle kõige olulisemaks põhjuseks on kohalike, Norra ja Rootsi, kohalike valuutade oluline nõrgenemine. Kõik meie majad on aasta jooksul, mis me ehitame Norrasse ja Rootsi, muutunud kuskil 20 kuni 25 protsenti kallimaks," ütles Hobbiton OÜ juhatuse liige Ragner Lõbu.

Kuigi mööblitöötjatele pakub natuke leevendust saematerjali hinnalangus, tuleb neil siiski nii välismaiste kui ka kodumaiste klientide hoidmiseks oma toodete hindu alandada.

"Konkurents on tihenenud ja selleks, et konkurentsis olla, on vaja pidevalt hinnastada üle oma tooteid ehk tellijad annavad pidevalt märku, et vaadake oma hinnad üle – puitmaterjal ehk peamine toormaterjal on languses, et ka teie tooted võiksid langeda. Sellest lähtuvalt käibki üks suur hinnasõda," lausus Võru Empak AS-i tegevjuht Remo Allikas.

Puitkonstruktsioonide tootja juhid pikki plaane teha ei teha, majanduslanguse ajal peetakse kõige olulisemaks tootmise käimas hoidmist.

"Täna on oluline, et ettevõttel oleks tööd. Kõige olulisem ei ole see, et kui rentaabel see on, et hoida inimestel töö, et me ei peaks hakkama kärpima palkasid ega miinimumpalga peale viima. Oluline on hoida rütmi, see on meie sihik täna," lausus Peetri Puit OÜ juhatuse liige Peeter Peedomaa.