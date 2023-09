Eesti kaupade juuli eksport kukkus aastaga pea kolmandiku

Statistikaameti andmetel eksportis Eesti juulis kaupu 1,3 miljardi ja imporditi 1,6 miljardi euro eest. Võrreldes 2022. aasta sama kuuga vähenes kaupade eksport jooksevhindades kokku 26 protsenti ja import 20 protsenti.

Kaubavahetuse puudujääk juulis oli 385 miljonit eurot, mis on 42 miljonit eurot rohkem kui aasta varem.

Statistikaameti analüütik Jane Leppmets märkis, et nii kaupade ekspordi kui impordi vähenemise suureks mõjutajaks tänavu juulis oli 2022. aasta kõrgem võrdlusbaas, mil nii elekter kui muud kaubad olid tavapärasest kallimad.

Aastaga vähenesid juulis ekspordihinnad kolm protsenti ja impordihinnad ligi viis protsenti, kuid Eesti päritolu kaupade eksport vähenes aastaga koguni 29 protsenti ning reeksport 22 protsenti.

"Eksport langes 2021. aasta tasemele ning kaubavahetuse puudujääk on selle aasta suurim, seega on ekspordi vähenemine märgatav. Oluliselt vähenes kaubavahetus just Euroopa Liidu väliste riikidega – eksport 42 protsenti ja import 54 protsenti," lisas Leppmets.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa. Autor/allikas: Statistikaamet

Juulis eksportis Eesti kaupadest enim elektriseadmeid (14 protsenti Eesti koguekspordist), transpordivahendeid (12 protsenti), põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (11 protsenti) ning puitu ja puittooteid (11 protsenti). Kõige enam ehk 341 miljoni euro võrra vähenes mineraalsete toodete eksport. Järgnesid elektriseadmete, mitmesuguste tööstustoodete ning mehaaniliste masinate väljaveo vähenemine vastavalt 38 miljoni, 19 miljoni ja 18 miljoni euro võrra. Kõige rohkem ehk 40 miljoni euro võrra kasvas transpordivahendite eksport Eestist.

Ekspordipartneritest oli Eesti jaoks juulis esimesel kohal Soome (15 protsenti Eesti koguekspordist), teisel Läti (14 protsenti) ja kolmandal Leedu (üheksa protsenti). Soome eksporditi enim elektriseadmeid, sealhulgas staatilisi muundureid, Lätti mineraalseid tooteid, sealhulgas elektrienergiat, ning Leetu transpordivahendeid, sealhulgas sõiduautosid.

Enim vähenes kaupade eksport Eestist Lätti, Ameerika Ühendriikidesse ning Kreekasse. Enim kasvas kaupade eksport Türki, kuhu viidi mullusest enam metalli ja metalltooteid, sealhulgas raua ja terase jääke.

Kaupadest importis Eesti juulis enim transpordivahendeid (15 protsenti Eesti koguimpordist), elektriseadmeid (12 protsenti), põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (12 protsenti) ning mineraalseid tooteid (12 protsenti).

Kõige enam ehk 249 miljoni euro võrra vähenes mineraalsete toodete import Eestisse. Järgnesid metalli ja metalltoodete, puidu ja puittoodete ning mehaaniliste masinate impordi vähenemine vastavalt 89 miljoni, 40 miljoni ja 39 miljoni euro võrra. Enim ehk 53 miljoni euro võrra kasvas transpordivahendite import Eestisse.

Eesti peamine impordipartner juulis oli Soome (15 protsenti Eesti koguimpordist), järgnesid Saksamaa (11 protsenti), Läti (10 protsenti) ja Leedu (10 protsenti). Soomest imporditi enim mineraalseid tooteid, sealhulgas elektrienergiat, Saksamaalt transpordivahendeid, sealhulgas sõiduautosid, Lätist mineraalseid tooteid, sealhulgas maagaasi, ning Leedust mineraalseid tooteid ehk naftaõlisid.

Kõige enam vähenes kaupade import Venemaalt, Soomest ja Leedust, kust toodi mullusest vähem mineraalseid tooteid. Venemaalt toodi vähem erinevaid mineraalseid ja naftaõlisid, Soomest elektrienergiat ning Leedust naftaõlisid. Enim kasvas kaupade import Hollandist, kust toodi mullusest enam optika-, mõõte- ja täppisinstrumente.