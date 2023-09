Ukraina vahistas oligarh Kolomoiskõi kahtlustatuna kelmuses

Ukraina üks rikkamaid mehi ja president Volodõmõr Zelenski kunagine võtmeliitlane vahistati siis, kui president on taas väljendanud otsustavust korruptsioon riigis maha suruda, vahendas BNS.

"Kohus valis Ihor Kolomoiskõile ennetava meetmena kahekuuline aresti koos alternatiiviga enam kui 509 miljoni Ukraina grivna (12,9 miljoni euro) suuruse kautsjoni näol," teatas Radio Svoboda.

Ukraina julgeolekuteenistus SBU teatel kahtlustatakse Kolomoiskõid kelmuses ning ebaseaduslikus vara omandamises.

60-aastane Kolomoiskõi ilmus laupäeva hilisõhtul Kiievi Ševtšenkivski ringkonnakohtu ette Ukraina lipu värvides, seljas kollane T-särk ja sinine džemper.

Kolomoiskõi toetas Zelenski kandidatuuri 2019. aasta presidendivalimistel.

Pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale eelmise aasta veebruaris on Zelenski korduvalt lubanud võidelda korruptsiooniga Ukrainas. Ühtlasi on see ka Kiievi lääneliitlaste põhinõudmine.