Ukraina parlament võttis vastu EL-iga liitumiseks olulise seaduse

Ukraina parlament kiitis teisipäeval heaks poliitiliselt oluliste isikute varandusliku seisu avalikustamise seaduse, mis on üks seni täitmata eeltingimusi Euroopa Liiduga ühinemiskõneluste alustamiseks.

Tipp-poliitikute ja -ametnike finantsolukorra jälgimise seadust toetas 450-liikmelises ülemraadas 276 saadikut, ütles parlamendiliige Jaroslav Železnjak uudisteagentuurile Interfax-Ukraina. Heakskiidetud seadus on vastavuses rahvusvaheliste rahapesuga võitlemise normidega, märkis uudisteagentuur.

Seaduse vastuvõtmisega kaasnev peamine uuendus on, et poliitiliselt oluliste isikute (ing.k. Politically Exposed Person, PEP) staatus pikeneb sisuliselt eluaegseks. Seni kehtis selline staatus ainult kolm aastat pärast isiku lahkumist poliitiliselt oluliselt ametikohalt.

Lisaks suureneb ka esmase finantskontrolli asutuste ehk näiteks pankade vastutus, kui nad keelduvad alusetult finantsteenuste osutamisest, selgitas Železnjak. Ülemraada saadik David Arahamija selgitas väljaandele liga.net, et see nõue on oluline, kuna pärast PEP-seaduse eelmise versiooni vastuvõtmist 2020. aastal keeldusid paljud pangad poliitiliselt olulisi isikuid ja nende pereliikmeid teenindamast.

Poliitiliselt olulised isikud on seaduse kohaselt inimesed, kes töötavad või on töötanud tähtsatel riiklikel ametikohtadel (presidendid, peaministrid, ministrid ja nende asetäitjad, parlamendisaadikud, muud kõrged poliitikud; kohtusüsteemi, justiits-, kaitse- ja õiguskaitseorganite ametnikud, riigipanga kõrgemad ametnikud), nende pereliikmed ja nendega seotud isikud (näiteks äripartnerid).

Železnjak märkis, et seaduse vastuvõtmine oli üks eeltingimusi Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) abiprogrammi käivitamiseks ja järgmise abiraha eraldamiseks ning oleks pidanud juba saama parlamendi heakskiidu septembris.

"Lisaks on see ka viimane samm, et alustada Ukraina liitumiskõnelusi Euroopa Liiduga," ütles Železnjak.

Euroopa Liit on esitanud Ukrainale seitse eeltingimust, mille täitmisel võidakse alustada Kiieviga liitumisläbirääkimisi.

Euroopa Komisjon esitab oma seisukoha Ukraina valmisoleku kohta liitumisläbirääkimiste alustamiseks novembris. Liitumisläbirääkimisi alustatakse, kui sellega nõustuvad liikmesriikide valitsused.