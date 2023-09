WSJ: Hiina on nüüd Venemaa asemel USA suurim rivaal kosmoses

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et geopoliitilised pinged planeet Maal kanduvad üle ka kosmosesse. Kuu on jälle suurriikide kosmose ambitsioonide sihtmärk, kuid Venemaa asemel on USA suurim konkurent nüüd Hiina.

Riigid ja erafirmad üritavad Kuu pinnal kanda kinnitada. Hiina kulutab oma kosmoseprogrammi peale üha rohkem raha ning tahab Kuu pinnale rajada alalise baasi. Hiina ambitsioonide eest hoiatas ka USA kosmoseagentuur (NASA). Venemaa mõjuvõim kosmoses aga väheneb.

Hiljuti kukkus Kuu peale puruks Venemaa sõiduk Luna-25. See oli Moskva jaoks järjekordne tagasilöök. Venemaa kosmoseagentuuri Roskosmos juht Juri Borissov kurtis, et kaduma on läinud Venemaa kogemused, mis saadi 1960.-1970. aastatel. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov väitis, et Venemaa jätkab oma kuuprogrammiga, vahendas The Wall Street Journal.

Moskva-vastased sanktsioonid aga piiravad veelgi Kremli ambitsioone kosmoses. Sanktsioonide all on ka Venemaa lennundus- ja kosmosesektor. Hiina on teinud viimasel ajal kosmoses suuremaid edusamme. Washington ja Peking värbavad nüüd võidujooksul Kuule liitlasi.

"Kahe globaalse jõu omavahelised suhted lähevad kosmoses üha külmemaks. Bideni administratsioon piirab tundliku tehnoloogia eksporti Hiinasse," ütles raamatu "Scramble for the Skies: The Great Power Competition to Control the Resources of Outer Space" autor Namrata Goswami

Kosmoses omavad ambitsioone ka teised riigid. India suutis edukalt Kuu pinnale maandada kosmoselaeva Chandrayaan-3. India oli esimene riik, mille kosmoselaev maandus edukalt Kuu lõunapooluse lähistele.