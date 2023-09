Erdogan: Ukraina peaks viljaleppe taastamiseks oma lähenemist pehmendama

Venemaa president Vladimir Putin ütles peale kõnelusi Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoganiga, et ta ei ole valmis veel Venemaa naasmiseks Musta mere viljaleppe juurde. Putin teatas sellest ühisel pressikonverentsil Erdoganiga Lõuna-Venemaal Sotšis. Venemaa lahkus leppest selle aasta juulis ning on sestsaadik rünnanud mitmeid Ukraina sadamaid ja teraviljahoidlaid.

Vladimir Putin nõudis viljaleppesse naasmiseks eelnevate Venemaa nõudmiste täitmist. Putin tahtis osade Venemaa vastu suunatud sanktsioonide tühistamist, kuna need takistavat Vene väetise ja vilja eksporti.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan ütles samal pressikonverentsil, et usub viljaleppe jätkumisse kui mõningad puudujäägid kaotatakse. Erdogani sõnul ei suuda välja pakutud alternatiiv pakkuda jätkusuutlikku, turvalist ega püsivat mudelit koostöös asjaosaliste vahele nõnda nagu Musta mere viljakokkulepe suutis pakkuda.

Recep Tayyip Erdogani sõnul peab Ukraina leppe taastamiseks oma lähenemist pehmendama, vahendas Türgi riiklik uudisteagentuur Anadolu Ajansi.

Kuleba: viljalepet ei saa taastada Venemaa väljapressimise peale

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles esmaspäeva õhtul ajakirjanikele Kiievis, et Musta mere viljalepet ei saa taastada Vene Föderatsiooni tujude ja väljapressimise najal. Välisminister rõhutas, et Venemaa lahkumisel viljeleppest ei olnud juriidilisi ega poliitililisi aluseid. Seega võib Venemaa ka tulevikus leppest lahkuda ja nõuda naasmiseks uusi järeleandmisi, mis on sisuliselt väljapressimine, hoiatas Kuleba.

Dmõtro Kuleba kinnitas lisaks, et kui toimuvad kohtumised ilma Ukrainata, siis ei tähenda see kõnelusi ilma Ukrainata. Kuleba sõnul on Ukraina nagu Hamleti etendus, mis on alati kohal, vahendas Ukrinform.

Ukraina ja Türgi arutasid augusti lõpus viljalepet

Ukraina väljaanne Evropeiska Pravda meenutas, et enne Putini kohtumist Erdoganiga ütles Vene president, et ta on avatud arutama Venemaa osaluse taastamist Musta mere viljaleppes. Augusti lõpus arutasid viljaleppe taastamist omavahel Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ja Türgi välisminister Hakan Fidan.

Venemaa lahkus korraks Musta mere viljaleppest ka 2022. aasta sügisel, kuid tollal naasis leppe juurde kui Türgi ja Ukraina lubasid sellega jätkata.