Tuhanded Lätis elavad Vene kodanikud võivadki elamisloast ilma jääda

Lätis elab praegu kokku ligikaudu 25 000 Vene kodanikku. Lätis elavad Vene kodanikud peavad riigis legaalselt edasi elamiseks taotlema pikaajalist elamisluba, mille saamiseks tuleb tõestada riigikeele oskust baastasemel – A2.

Kokku on testile end registreerinud 13 147 Venemaa kodanikku ning testil on käinud 11 301 inimest. Esimesel korral ei sooritanud testi 61 protsenti Venemaa kodanikest. Korduseksamile on kirja pannud 6500 inimest. Nad saavad eksamile minna 4. septembrist kuni 30. novembrini, vahendas LSM.

"Alates sellest nädalast hakkavad Venemaa Föderatsiooni kodanikud tegema eksamit. Need on need inimesed, kes esimest korda läbi kukkusid. Meil on ka Venemaa Föderatsiooni kodanikke, kes hakkavad esimest korda eksamit tegema," ütles asjaga kursis olev ametnik Liene Berzina.

Veel ligi 800 inimest otsustas hankida tähtajalise elamisloa. See tähendab, et mitu tuhat Vene Föderatsiooni kodanikku võivad kaotada Lätis viibimiseks seadusliku aluse. See tähendab, et ligi 4500 peab Lätist lahkuma.

"Korraldus on selline, et me teavitame neid sellest, et seaduse järgi on olukord selline, et elamisluba on nüüd aegunud. Nad peavad välja sõitma 90 päeva pärast. Kui nad pole seda teinud, siis läheb nende elu keeruliseks. Nad ei saa seaduslikult ilma probleemideta piiri ületada. Nad ei saa kuhugi minna," ütles kodakondsuse ja migratsiooniameti juht Maira Roze.

Läti plaanib nüüd viimasel hetkel muuta immigratsiooniseadust, mis annaks keeleeksami sooritajatele lisaaega. Selle peab heaks kiitma parlament. Peagi toimub Lätis valitsuse vahetus, mis teeb olukorra lahendamise veelgi keerulisemaks.