Konkurentidest odavamad Hiina elektriautod tungivad Euroopa turule

Liidukantsler Olaf Scholz lubas Müncheni automessil suurendada elektriautode laadimisvõrku.

Müncheni autonäitus on täitnud kogu linna. Autotööstuse tulevik on elektriline ja otse Saksamaa hiiu Volkswageni vastas on end linnasüdames üles seadnud üks suuremaid elektriautode tootjaid maailmas Hiina BYD, kes on alustanud Euroopa turu vallutamist.

Kõige olulisem teema selle aasta automessil on Hiina elektriautode tulek Euroopa turule, kus nad vähemalt praegu on selgelt odavamad.

"Me ei taha olla kõige odavamad, vaid me tahame olla parimad. Meil on parim tehnoloogia kõrgtehnoloogilise firmana ja alles seejärel tuleb hind," sõnas BYD Euroopa avalike suhete juht Mike Belinfante.

Delfiini nime kandev mudel maksab siin näiteks 30 000-40 000 eurot, Hiinas turule tulnud väiksem mudel Kajakas maksab seal veidi üle 10 000 euro. Volkswageni tulevikulubadus seisab siin - alla 25 000 eurone ID.2.

"Me oleme Volkswagen ehk rahvaauto, nii et esimene samm on ID.2 vähem kui 25 000 euroga ja meil on suured plaanid ehitada seejärel aastakümne lõpuks auto, mis maksaks alla 20 000 euro. Nii et see on meie strateegia – ehitada tõeline Volkswagen ja olla kättesaadav pea kõigile meie klientidele," rääkis BYD Euroopa avalike suhete juht Stefan Voswinkel.

Messihallist enam sisepõlemismootoriga autosid ei leiagi. Saksa autotööstus lubab lähema viie aasta jooksul elektriautode ja digitaalsete lahenduste arendusse investeerida 250 miljardit eurot.

"Üks küsimus on, kui konkurentsivõimeline on tööstus, aga teine küsimus on, kui konkurentsivõimeline on Saksamaa kui koht, kus autosid toota. Hiinas on tohutu kasvav tööstus, 1,2 miljardit inimest elab seal ja tahab ehitada oma tööstust, seda ka suurte subsiidiumide toel. Teisalt on USA inflatsiooni vähendamise seadus samuti väga oluline konkurentsivõimele, seal on madala hinnaga energia ja toorained, seal on ka vähem bürokraatiat kui meil Saksamaal ja Euroopas," rääkis Saksamaa Autotööstuse Assotsiatsiooni president Hildegard Müller.

"Lähematel nädalatel oleme me esimene riik Euroopas, mis seadusega kohustab tanklaoperaatoreid tagama kiirlaadimisvõimalusi," sõnas Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz.

as sakslased on valmis Hiina autosid ostma?

Rosie Marie ütles, et need on ilusa väljanägemisega, disain on hea ja hind ka. Martin sõnas, et ta hindab ja tahab toetada saksa autotööstust.