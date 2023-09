Narva haigla sai riigilt uuendusteks soovitust vähem raha

Narva haigla kahest korpusest on üks ehitatud tsaariajal ja teine 50 aastat tagasi. Hooned on vanad ja vajavad hädasti uuendamist. Valitsuserakondade koalitsioonilepe lubas haigla kaasajastamist Euroopa Liidu vahendite toel. Narva haigla lootis täismahus uuele haiglahoonele, kuid selleks raha ei leitud ja leppima peab vähemaga. 37 ja poole miljoni euro eest saab rajada juurdeehituse ja hiljem renoveerida poole sajandi vanuse haiglahoone. See pole kõige parem lahendus, sest renoveeritavat hoonet täiesti tühjaks teha ei saa.

"Võib ju ette kujutada, kui keeruline on renoveerida hoonet, kui selle hoone osades toimub meditsiiniline tegevus. Nii et meil oli normaalne plaan, et me saame kõiki asju teha õiges järjekorras, paraku tuleb leppida sellega, mida on võimalik saada," sõnas Narva haigla juht Ago Kõrgvee.

"See on lahendus, mis praegu oli realistlik. Jah, see saab olema keeruline aeg, jah, ravi ei tohi kannatada, aga nii on mujal Eestis tehtud ja nii teeme ka meie. Hea arstiabi ja uus haiglakeskkond annab inimestele kindlustunde, annab soovi elada Narvas," sõnas Narva linnapea ja haigla nõukogu esimees Katri Raik.

Juurdeehitust hakatakse tsaariaegse haiglahoone kõrvale ehitama 2025. aastal, nõukaaegse korpuse renoveerimine peaks lõppema paar aastat hiljem. Haigla loodab, et kunagi saavad kõik osakonnad uutesse ruumidesse, kuid see nõuaks veel vähemalt 50 miljonit eurot.