Euroopa Komisjon nimetas kuus piirangute alla langevat digiettevõtet

Pääsuvalitsejateks tunnistatud ettevõtted peavad kuue kuu jooksul viima oma põhiplatvormiteenused kooskõlla digiturgude määruse nõuetega, mis annab lõppkasutajatele ja ärikasutajatele rohkem valikuvõimalusi ja vabadust, teatas Euroopa Komisjon. Otsus puudutab kokku 22 pääsuvalitseja põhiplatvormiteenust.

Väljaande Politico teatel peaksid pääsuvalitsejate teenuste suhtes kehtestatavad nõuded ära hoidma nende ettevõtete konkurentsi piirava käitumise ja turgu valitseva seisundi kuritarvitamise. Samuti peaksid pääsuvalitsejad saama kohustuse pakkuda tasuta värskendusi ettevõtetele, kes ostavad või müüvad oma platvormidel reklaame ning piirangu, et sotsiaalmeedia võrgustikud ei saaks nõuda oma rakendustele ja teenustele juurdepääsuks teatud tüüpi kontot.

DMA keelab pääsuvalitsejatel sundida inimesi kasutama ainult nende platvorme ja tooteid ning raskendab neil isikuandmete kogumist reklaamimiseks, jälgides kasutajaid võrgus. Samuti peavad pääsuvalitsejad küsima kasutajatelt selgesõnalise nõusoleku, et nende veebikäitumist saaks reklaami eesmärgil jälgida. Platvormid peavad võimaldama ka oma ärikasutajatele juurdepääsu kogutud kasutajaandmetele, selgitas Politico.

Digiturgude määrus nõuab pääsuvalitsejatelt ka koostalitlusvõime tagamist – et näiteks Meta omanduses oleva WhatsAppi kasutajad võiksid saata sõnumeid otse teisele platvormile, näiteks Signalisse, selgitas Politico.

Samuti tuleb alternatiivsetele rakendustepoodidele anda ligipääs seadmetesse nagu mobiiltelefonid ning pääsuvalitsejad ei tohi eelistada oma teenuseid oma platvormidel teiste pakutavatele. Määruse kohaselt peab kasutajatel olema võimalus desinstalleerida nende seadmetesse automaatselt laaditud rakendused.

Lisaks saab Euroopa Komisjon tugevama sõnaõiguse pääsuvalitsejate tulevaste ühinemiste üle. Määruse kohaselt saab komisjon hakata nõudeid rikkuvaid platvorme karistama alates 2024. aasta märtsist, pärast kuuekuulise kohandamisperioodi lõppu. Reegleid rikkuvaid pääsuvalitsejaid ähvardab trahv, mis võib ulatuda kuni 10 protsendini nende aastasest kogukäibest kogu maailmas, mis võib korduvate rikkujate puhul tõusta kuni 20 protsendini. Äärmuslikumatel juhtudel võib komisjon sundida ettevõtteid laiali minema või keelata neil väiksemaid konkurente kokku ostmast.

DMA mõju ulatub Euroopast kaugemale

Politico tõdeb, et Euroopa Liidu konkurentsivõimudel on aastaid olnud raskusi olemasolevate reeglite abil selliste ettevõtete nagu Microsoft või Google turgu valitseva seisundi ohjeldamisega. DMA tähistab uut ja jõulist katset edendada ausat mängu internetis, lisas leht.

Politico hinnangul on tänu Euroopa Liidu turu suurusele võimsatel tehnoloogiaettevõtetel keeruline uut reeglistikku vältida – ja nende nõuete järgimine avaldab tõenäoliselt ülemaailmset mõju. Mõned riigid – nagu Ühendkuningriik – on alustanud oma reeglite koostamist, teised aga jälgivad lähiajal EL-is juhtuvat, et näha, kui edukalt DMA toimib ja mida nad saavad sellest enda jaoks kasutusele võtta.

Osa teenuseid on künnise lähedal

Euroopa Komisjoni pressiteate kohaselt hindab komisjon põhiplatvormiteenuste nagu Bing, Edge, Microsoft Advertising, iMessage puhul neid omavate ettevõtete Microsoft ja Apple avalduse alusel täiendavalt, kas nende määramine pääsuvalitsejaks on põhjendatud.

Lisaks on komisjon jõudnud järeldusele, et kuigi Gmail, Outlook.com ja Samsung Internet Browser vastavad digiturgude määruse künnistele, mis võimaldaks neil kvalifitseeruda pääsuvalitsejaks, esitasid Alphabet, Microsoft ja Samsung piisavalt põhjendatud argumente, mis näitasid vastupidist. Seepärast otsustas komisjon mitte määrata Gmaili, Outlook.comi ja Samsung Internet Browserit põhiplatvormiteenuseks.

Breton: tarbija saab rohkem vabadust

Kuue ettevõtte nimed oma sotsiaalmeediakontol avaldanud Euroopa Komisjoni siseturuvoliniku Thierry Bretoni sõnul annab otsus tarbijatele rohkem valikuvabadust ja vähendab takistusi väikeplatvormide jaoks.

It's D-Day for #DMA!



The most impactful online companies will now have to play by our EU rules.#Gatekeepers are:



Alphabet

Amazon

Apple

ByteDance

Meta

Microsoft



DMA means more choice for consumers.



Fewer obstacles for smaller competitors.



Opening the gates to the Internet pic.twitter.com/xaTluUfBax