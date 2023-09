Austriale ei meeldi EL-i esinduse juhi kommentaar Vene gaasi "vererahast"

Austria välisministeerium kutsus neljapäeval vaibale Austrias asuva Euroopa Liidu esinduse juhi Martin Selmayri, kes nimetas Vene gaasi ostmist vererahaks. Selmayr ütles seda kolmapäeval Viini moodsa kunsti näitusel, tuues esile kuidas Austria Vene gaasi ostes toetab rahaliselt Venemaa sõda Ukraina vastu. Selmayri sõnul üllatab teda, et keegi selle vastu ei protesti.

Martin Selmayr ütles, et ta saab aru kuidas Vene energiakandjate import on seotud energiasektori probleemidega, kuid Austria peaks tema sõnul olema suuteline vältima Vene gaasi. Need kommentaarid tekitasid Austria poliitikute seas palju vastureaktsiooni, vahendas Politico Austria meediat.

Austria Euroopa asjade minister Karoline Edtstadler kritiseeris Martin Selmayri väiteid nimetades neid küsitavateks ja ebaproduktiivseteks. Edtstadleri sõnul ei ole Selmayr faktidega kursis ning tõi esile kuidas Austria on vähendanud oma sõltuvust Vene gaasist ning samal ajal on Vene veeldatud maagaasi (LNG) tarned Euroopa Liitu kasvanud.

Austria parempopulistliku Vabaduspartei poliitik Michael Schnedlitz nõudis, et Martin Selmayr kutsutaks ametist tagasi ning soovitas tal osta ühe otsa pileti tagasi Brüsselisse. Samas liberaalse erakonna NEOS poliitik Karin Doppelbauer toetas Selmayrit ning nimetas Austria rahalist tuge Vene sõjamasinale faktiks. Doppelbaueri sõnul tekitab Vene gaas Austriale ka julgeolekuprobleeme.

Martin Selmayr on Austrias Euroopa Liidu esinduse juht olnud alates 2019. aasta novembrist. Ta oli enne tollase Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri kabinetiülem.