NATO alustab Läänemerel Vene rünnaku tõrjumise suurõppust

NATO riikide mereväeüksused alustavad laupäeval Eesti ja Läti ranniku lähistel suurõppust, mille eesmärk on harjutada Venemaa rünnakule reageerimist ja see hõlmab ka võimaliku vastulöögi andmist, ütles Saksamaa mereväe ülem.

"Me saadame Venemaale selge sõnumi: mitte meie valvekorra ajal," ütles viitseadmiral Jan Christian Kaack Berliinis ajakirjanikele. Ta lisas, et usaldusväärne heidutus peab hõlmama ründevõimet.

Kahenädalasel õppusel Northern Coasts osaleb umbes 30 laeva ja enam kui 3000 sõjaväelast kõigist Läänemere-äärsetest NATO riikidest ning lisaks veel USA, Kanada, Hollandi, Belgia ja Prantsusmaa ning NATO-sse mittekuuluva Rootsi mereväeüksused.

Manöövrite käigus harjutatakse ka dessantoperatsioone ja lööke merelt maale.

USA merevägi saadab õppustele 200-meetrise laeva Mesa Verde, mis on mõeldud umbes 800 merejalaväelase transportimiseks ja maandamiseks amfiibrünnaku käigus.

Läti ja Eesti ranniku lähedal toimuva õppuse teine fookus on läbi Läänemere kulgevate mereteede kindlustamine.

"Soome ja Balti riigid sõltuvad peaaegu täielikult Läänemerel kulgevatest varustusteedest," märkis Kaack.

"Kui Suwalki koridor (Poolat ja Leedut ühendav 65 kilomeetri laiune maariba Valgevene ja Venemaa Kalinigradi oblasti vahel – toim.) peaks olema tõkestatud – ja seda saab teha lihtsalt, kuna seal on ainult kaks maanteed ja üks raudteeliin –, siis jäävad meile ainult mereteed ja neid peame siis kasutama," lisas Saksa admiral.

See on esimene nii suur õppus, mida Kaacki sõnul Läänemere suurim merevägi - Saksa merevägi - juhib oma äsja operatiivvalmidusse jõudnud Rostockis asuvast uuest mereväe staabist.

Saksamaa eesmärk on pakkuda NATO-le seda rajatist piirkondliku mereväe peakorterina, mis oleks konflikti korral võimeline juhtima alliansi operatsioone Läänemerel.

"Meie teade SACEUR-ile on juba teel," ütles Kaack, viidates NATO liitlasvägede kõrgeimale juhile, lisades, et ootab alliansilt peatset positiivset vastust. Saksamaa konkureerib peakorteri asukoha üle Poolaga.

NATO-ga liitus sel aastal ka seni neutraalne olnud Soome ning Rootsi liitumistaotluse kinnitamine peaks peagi toimuma, mõlemad sammud on vastuseks Venemaa sissetungile Ukrainasse. See on radikaalselt muutnud strateegilist positsiooni Läänemerel, kus suur osa rannikust oli Napoleoni aegadest saati kuulunud neutraalsetele riikidele, aga nüüd hakkab peale Venemaa enda väikeste rannikualade kuuluma kogu rannik NATO liikmetele.