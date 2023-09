NATO korraldab idatiival suurima külma sõja järgse õppuse

Ajaleht Financial Times kirjutab, et NATO korraldab järgmisel aastal oma idatiival suurima külma sõja järgse õppuse ning selle eesmärk on harjutada Venemaa rünnakule reageerimist.

NATO ametnikud ütlesid, et õppus Steadfast Defender algab järgmise aasta kevadel, selles osaleb umbes 50 laeva ja 41 000 sõdurit. Õppusel kasutab NATO reaalseid geograafilisi andmeid, et luua nii oma vägede jaoks realistlikumaid olukordasid.

Õppus toimub Saksamaal, Poolas ja Balti riikides. Sellest võtab osa ka Rootsi, mis pole veel ametlikult NATO-ga liitunud. Tegemist on uue väljaõppe strateegiaga, mille kohaselt korraldab NATO igal aastal kaks suurt õppust.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles juba eelmise aasta juunis, et NATO suurendab oma kõrges valmisolekus vägede arvu vähemalt 300 000 sõdurini. Vilniuse tippkohtumisel leppisid NATO riigid kokku uutes regionaalsetes kaitseplaanides.

Balti riigid nõuavad, et NATO tugevdaks oma idatiiba. Venemaa režiimi juht Vladimir Putin väitis, et Moskva paigutab tuumarelvad Valgevenesse. Pole siiski veel selge, kas Vene tuumarelvad on jõudnud Valgevene territooriumile.

NATO ametnikud ütlesid, et õppused on oluline osa, et tõestada Moskvale, et allianss on valmis võitlema, vahendas Financial Times.