Stoicescu sõnul on Läänemere suurõppus õigeaegne demonstratsioon Venemaale

Õppuse planeeris ja seda juhib Saksa mereväe staap ning osaleb kokku 14 riiki – kõige kaugemad USA ja Kanada –, kokku 3000 inimest, kuni 30 laeva ja 15 lennukit. Õppuse käigus harjutatakse liitlasvägede toomist Läänemerele ja maabumist sõja korral.

Kaasatud on õhu-, mere- ja maaväed ning operatsiooniala hõlmab peamiselt Läti ja Eesti rannikuvett.

Esimest korda harjutatakse nüüd Läänemere ruumi kaitsmist päriselt, ütles mereväe miinisõja divisjoni ülem kaptenleitnant Ott Laanemets, kes on õppusel varem osalenud.

Esimest korda on õppusel Põhjarannad suur dessantüksus, USA maabumisalus Mesa Verde, mis mahutab 800 sõdurit ja tehnika.

"Kõigepealt tuleb mööda Läänemerd läbi murda. Kõigepealt tuleb võita õhulahing, seejärel pealveelahing ja siis miinilahing. Ja siis tuleb ju maismaal midagi toimetada," kirjeldas Laanemets.

Soome ja Rootsi on õppusel algusest peale osalenud, aga seekord lisab nende panusele kaalu NATO liikmesus, mis Rootsil tuleb veel vormistada.

"Soome ja Rootsi mereväed on spetsialistid rannalähedases võitluses, just nende kahe riigi geograafilistes tingimustes ehk saarestikumeres. Ja seda kompetentsi NATO-s liiga palju ei ole," sõnas Laanemets.

Kalev Stoicescu ütles, et õppus on õigeaegne jõudemonstratsioon Venemaale, arvestades Musta mere kogemust.

"Et meil on olemas võimeid kaitsta Läänemerd – kui Venemaa püüab peremehetseda Mustal Merel ja me näeme, mida ta seal teeb Odessa sadamatega ja kogu selle viljaekspordiga, nagu Must meri kuuluks tervenisti talle, siis meie siin, Läänemerel ei luba Venemaal peremehetseda," rääkis Stoicescu.

2007. aastal Saksamaa algatusel loodud õppusteseeria toimus siiani rahupartnerlusprogrammi osana ja varem oli sellesse kaasatud ka Venemaa.