G20 võttis Aafrika Liidu oma liikmeks

Arenenud riikide ühendus G20 võttis laupäeval New Delhis alanud tippkohtumisel oma liikmeks Aafrika Liidu (AL).

"Kõigi heakskiidul palun AL-i juhil asuda oma kohale G20 alalise liikmena," ütles India peaminister Narendra Modi G20 tippkohtumist avades.

Ühenduse laienemine on märkimisväärne diplomaatiline võit Modile, kes on tuleval aastal silmitsi üldvalimistega ja kasutanud tippkohtumist tõstmaks oma mainet rahvusvahelisel areenil.

Avakõne eel tervitas Modi Aafrika Liidu eesistujat ja Komooride presidenti Azali Assoumani sooja kallistusega. Pöördumise järel asus Assoumani oma kohale teiste maailmaliidrite kõrval.

AL-i alaliseks liikmeks võtmine langeb ajale, mil konsensuse leidmine on ühenduses Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja tõttu aina keerulisemaks muutunud.

"Maailmas valitseb tohutu usalduskriis," ütles Modi avatseremoonial. "Sõda on usaldusdefitsiiti süvendanud. Kui suutsime võita Covidi, siis suudame võita ka usalduskriisi."

Modi on tänavuse G20 tippkohtumise võõrustajana pannud päevakorra etteotsa hääle andmise globaalsele lõunale.

Aafrika Liit on G20 liikmesust taotlenud juba seitse aastat, ja enam kui 50 riigist koosneva ühenduse liitumine annab märku Aafrika aina suuremast rollist maailmaareenil.

Ainus teine G20 alalise liikme staatusega piirkondlik ühendus on Euroopa Liit.

AL-i komisjoni juht Moussa Faki Mahamat ütles, et liidu võtmine juhtivate majanduste ühendusse annab Aafrikale võimaluse anda oma panus üleilmsete väljakutsete lahendamisse.

"Tervitan Aafrika Liidu vastuvõtmist G20 täisliikmeks. Liitumine, mida oleme pikka aega toetanud, loob raamistiku, millega Aafrika saab anda efektiivse panuse üleilmsete väljakutsete lahendamisse," kirjutas komisjoni juht sotsiaalmeedias.

Aafrika Liidul on ühtekokku 55 liikmesriiki, kuid neist kuue huntade juhitud maa liikmesus on hetkel peatatud. Blokis elab oma 1,4 miljardit inimest ja selle sisemajanduse kogutoodang (SKT) on ligi kolm triljonit eurot.

G20 esindas seni 85 protsenti maailma SKT-st ja Lõuna-Aafrika Vabariik oli selle ainuke liige Aafrika mandrilt.

Keenia: G20 liikmesus annab Aafrikale hääle

Aafrika Liidu vastuvõtmine arenenud riikide ühendusse G20 "annab Aafrika huvidele ja ja perspektiividele selles olulises organisatsioonis hääle ja nähtavuse", ütles laupäeval Keenia president William Ruto.

"Aafrika oodatava kasvuga eelseisvatel aastatel võimaldab G20 liikmesus kujundada AL-i otsuseid tagamaks mandri huvide arendamist. Äsjalõppenud Aafrika kliimatippkohtumise tulemused, muu hulgas rahvusvaheliste finantsorganisatsioonide ja arengupankade reform on üks valdkond, mida AL edasi viib," ütles Ruto.