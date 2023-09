Kohtla-Järve saab esimese tänapäevase põhikoolihoone

Kohtla-Järvel hakkab valmis saama uus põhikoolihoone, mille ehitus on läinud algul plaanitust peaaegu poole kallimaks. Projekteerimisvigade lahendamine on ehitustempot pidurdanud ja 1. septembri asemel saab Kesklinna kooli pere praeguselt asenduspinnalt uude majja kolida uuel aastal.

Kohtla-Järve Kesklinna kooli vana hoone lammutati ning selle asemele kerkib linna ja riigi rahastusel põlevkivilinna esimene tänapäevane põhikoolihoone. 2021. aasta sügisel kooliperega asenduspinnale kolides oli plaan, et uus koolimaja saadakse valmis 6 miljoni euroga. Nüüdseks on summa suurenenud peaaegu 12 miljoni euroni.

"Mitte kellelegi ei ole uudis, et sõda on asju kallimaks teinud, nii puudutab ka meid see kallinemine väga selgelt. Lisaks on siin olnud tegemist paljude projektist tulenevate puudustega, mis on vajanud lisafinantseerimist.

Meile on tulnud appi Haridusministeerium, kes on hinnanud seda kallinemist õigustatuks ja meid toetanud. Samuti on linnavalitsus teinud lisalaenu võtmiseks taotluse linnavolikogule, kes on selle rahuldanud," ütles Kohtla-Järve abilinnapea Erik Setškov.

Projektivigadega võitlemise kõrval on "Rubiku kuubiku" nimelise projekti lahendamine olnud ehitajale põnev väljakutse.

"Huvitav on selle maja arhitektuur, et ei ole neljakandiline karp, et on jälgitud seda Rubiku kuubiku efekti, palju on nurgataguseid. See ei ole ehitaja jaoks tavaline ehitus," tõdes osaühingu Revin Grupp projektijuht Erkki Stepanov.

Kohtla-Järve Kesklinna kooli uus hoone on mõeldud enam kui 600 õpilasele.

Kohtla-Järvel on vanad õppehooned

Praegu õpivad Kesklinna kooli õpilased endises Kohtla-Järve vene gümnaasiumi majas, mis on ehitatud 1956. aastal. Kesklinna kooli endine maja oli ehitatud kahes osas 1948. ja 1963. aastal.

Ka teiste Kohtla-Järve põhikoolide majad on valminud nõukogude ajal: Ahtme põhikooli maja ehitusaasta on 1962, Slaavi põhikooli maja avati 1965. aastal, Järve riigikooli hoone valmis aastal 1971, Maleva põhikooli õpilased õpivad 1980. aastal valminud hoones, Tammiku põhikooli maja valmis 1989. aastal.

Ehitisregistris pole küll endise lasteaia ruumides 1994. aastast erakoolina tegutseva Intellekti hoone valmimisaastat, kuid selle piirkonna majad ehitati 1970. aastatel.

Kohtla-Järve ainus kaasaegne koolihoone on riigigümnaasiumi maja, mis avati 2019. aasta sügisel.

Kohtla-Järve täiskasvanute gümnaasium asub 1946. aastal ehitatud majas.

Kohtla-Järvel on ka kaks ülikooli filiaali. TTÜ Virumaa kolledž asub hoones, mille valmimisaastaks on 1954. Tallinna Tervishoiu kõrgkooli Kohtla-Järve struktuurüksuse hoone sai valmis 1960. aastal.