Keerulise ehitussaatusega Kohtla-Järve kool hakkab kooliküpseks saama

Veel sügisel lootsid Kohtla-Järve linnajuhid, et üle kahe aasta asenduspinnal olnud Kesklinna põhikooli õpilased saavad pärast jõuluvaheaega minna uude koolimajja. Nüüdseks on selgunud, et kolimist saab alustada loodetavasti veebruarikuus.