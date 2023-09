Terras: Eesti 200 vangerdusi riigikogus pole vaja dramatiseerida

Terrase sõnul pole vaja Reinaasi väljavahetamisele Uibo vastu läheneda erilise dramaatilisusega.

"Arvestades Isamaa, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Keskerakonna korraldatud obstruktsiooni on muutunud erakonna hinnang riigikogu tööprotsessile, mis obstruktsiooni ajal teistsugust lähenemist, kui oli oodata pärast valimisi tööd alustades," põhjendas Terras vangerdust.

"Samal ajal ei ole aga peatunud poliitiline elu tervikuna - erakond elab oma elu ja valmistub juba järgmisteks valimisteks, mis eeldab erakonna inimestelt eri panuseid, mis sellest vajadusest lähtuvad. Fraktsiooni juhatuse koosseis jääb samaks - Kadri Tali, Marek Reinaas ja Toomas Uibo, kaks neist vahetavad omavahel kohad, mistõttu pole põhust suhtuda sellesse küsimusse erilise dramaatilisusega," selgitas Terras.

Tarol parem iseloom

Keskkonnakomisjoni esimeheks määras erakond Tarmo Tamme asemel Igor Taro, kuigi veel juunis pidas erakond plaani määrata sellele kohale endise Roheliste liidri Züleyxa Izmailova, kes oma valimisplatvormis võttis südameasjaks just keskkonnateemade lahendamise.

Terras ütles, et fraktsioon arutas seda küsimust ning otsus langetati ennekõike lähtudes Igor Taro positiivsetest isikuomadustest. "Taro on väga hea tasakaalustaja ning suudab luua kompromisse ja lahendusi edasiliikumiseks. Lisaks on ta teinud selle koosseisu mõne esimese kuuga juba väga head tööd põhiseaduskomisjoni juhina ning ka selle teadmise toel sündis fraktsiooni otsus üksmeelselt," sõnas Terras.

Taro asemel hakkab põhiseaduskomisjoni juhtima Terras ise. Oma olulisima teemana on ta komisjonis on ta välja toonud riigikogu ja Euroopa parlamendi valimistel valimisea langetamise 16. eluaastani.

"Olen sellest juba mõnd aega rääkinud ja põhiseaduskomisjonis on see kindlasti minu jaoks peamine teema, sest noored on tänapäeval nii arukad ja ühiskondlikult aktiivsed, et ma ei näe mitte ühtegi põhjust, miks nad ei peaks saama hääletada kõigil valimistel. Nagu näitab Eesti kogemus kohalikel valimistel hääletamiea langetamisest 2017. aastal, siis selle tagajärjed on ainult positiivsed ning toovad lõpuks ka noorte suurema kaasatuse ühiskonnaellu. Pean seda ülipositiivseks ja vajalikuks," selgitas Terras.