Stark Logistics vedas kaupu Venemaale ka Soome kaudu

Stark Logisticsi tegevjuht Kristjan Kraag ütles ERR-ile, et nad tegid vedusid Venemaale ka läbi Soome.

"Narva-Ivangorodi piirijärjekorrad olid seal hetketi nii pikad ja ootejärjekord üle kahe nädala, mistõttu teostati vedusid ka Soome kaudu," põhjendas ta.

Viimane Soome kaudu tehtud vedu oli Kraagi sõnul selle aasta 29. augustil ning rohkem Stark Logisticsi autodega Venemaale kaupa ei veeta.

ERR uuris Kraagi käest ka seda, kas Soome veeti ehitusvahtude tootja Wolf Groupi ehk endise Krimelte kaupu ning kas see oli nende ainus klient, kelle kaup Soome kaudu Venemaale liikus, kuid neile küsimustele jättis ta vastamata.

Samuti ei kommenteerinud ta seda, kas Stark Logisticsi varasem väide, et nad pole peale Metaprindi kellegi teise jaoks vedusid Venemaale teinud, puudutas ainult Eestist otse Venemaale tehtud vedusid, mitte aga Soome kaudu idanaabrile suundunud kaupa.

Augusti lõpus ütles Kraag, et Venemaal neil pärast sõja algust ühtki klienti ei ole: Venemaa vedusid on nad teinud vaid ühe kliendi, AS-i Metaprint jaoks, et need saaksid seal oma ärid lõpetada. Ta rõhutas toona, et Stark Logistics ei ole vedanud sanktsioneeritud kaupu või rikkunud sellega seoses mingeid seadusi.

Stark Logistics sattus augustis tähelepanu keskmesse seetõttu, et üks selle osanikke on peaminister Kaja Kallase abikaasa Arvo Hallik ning selgus, et ettevõte jätkas Ukraina sõja ajal äritegevust Venemaal. Hallik on lubanud osaluse maha müüa ja töölepingu lõpetada, kuid praegu on tema osalus ettevõttes äriregistri andmetel veel alles.