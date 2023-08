Saksa koalitsioon nõuab Scholzilt Ukrainale kaugmaarakettide andmist

Saksamaa kantsler Olaf Scholz on taas surve all oma tõrksuse pärast anda Ukrainale vajalikke relvi. Jutt käib kaugmaarakettidest Taurus, mis tabavad kaugemaid sihtmärke kui brittide või ameeriklaste sarnased raketid.

Hiljuti toimus Saksamaa sisepoliitikas väikene murrang, kui esimene valitseva sotsiaaldemokraatliku partei liige avaldas toetust kaugmaarakettide Taurus tarnimisele Ukrainasse. See oli kaitse-eelarve eest vastutav parlamendiliige Andreas Schwarz, kes ütles pühapäeval väljaandes Der Spiegel, et enam ei tohi aega kaotada, nii nagu tehti Leopard 2 tankidega, nii et lõpuks need raketid ikkagi antakse, aga liiga hilja.

Nüüd nõuavad kõik kolm koalitsiooniparteid, et Ukraina saaks Taurused. Ja kohe.

Schwarz rõhutas, et ukrainlastel ei ole vasturünnaku edenemiseks hädavajalikku õhutuge, mistõttu on praegu parim abi kaugmaarakettidest. Tõsi, neil juba ka on sellised rakette - brittidelt saadud Storm Shadow lendab 250 km taha. Kuid Saksa-Rootsi koostöös toodetud Tauruse lennukaugus on kaks korda suurem. Vähe sellest, see suudab purustada ka maa-aluseid sihtmärke ning tänu suurele lennukaugusele, ei pea raketti kandev lennuk sisenema vaenlase õhuruumi.

Sõjaväelaste sõnul oleksid Taurustega kaetud kõik Ukraina okupeeritud alad, sealhulgas Krimmi lõunarannik.

Öeldakse, et Saksamaa valitsusel on kolm probleemi: nad ei usalda Kiievit, kardavad Venemaa viha ning eelistavad varjuda USA seljataha. On ju ukrainlased küsinud ka ameeriklastelt kaugmaarakette, kuid pole neid seni saanud.

Pole saladus, et nii ameeriklased kui ka sakslased pelgavad, et nende raketid jõuavad piiri taha ning nii oleksid ka nemad Venemaaga konfliktis.

Andreas Schwarz rõhutas, et Ukraina saaks juba praegu Venemaa territooriumi sihikule võtta Saksamaa tarnitud Marsi ja Himarsi suurtükiväesüsteemidega, kuid pole seda teinud.

Schwarzi mõtetega ühines teinegi sotsiaaldemokraat, SDP fraktsiooni välispoliitika eestkõneleja Nils Schmid. Kuid tema jäi väga ettevaatlikuks ja rõhutas, et iga selline samm tuleks astuda koos ameeriklastega.

Veel eelmisel nädalal kordas Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius, et Tauruste andmine Ukrainale ei ole praegu prioriteet.

Eile teatas aga Ukraina ülemraada riikliku julgeoleku-, kaitse- ja luurekomisjoni aseesimees Jehor Tšernev, et Saksamaa suuremad parteid on Tauruste andmises kokkuleppele jõudnud. Selline sõnum olevat tulnud tema Bundestagi sõpradelt. Ametlikku otsust aga pole ning vabalt võib see olla ukrainlaste moodus surve avaldamiseks. Eelnevat arvestades on raske uskuda, et sakslased ühtäkki meelt muutsid.