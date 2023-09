Helme: läheme riigikogu juhatuse vastu kohtusse

"Me ilmselt lähme kohtusse. Homme hommikul on fraktsiooni koosolek, kus me selle lõplikult fraktsiooniga kokku lepime," ütles Helme ERR-ile.

Riigikogu esimees Lauri Hussar (Eesti 200) ei nõustunud panema riigikogu uue istungjärgu avaistungil päevakorda 17 tähtaja ületanud arupärimist, mille EKRE oli esitanud ning mis ootavad vastust.

Hussar selgitas, et riigikogu juhatus on selle tänase päevakorra puhul lähtunud põhimõttest, et kõigepealt on sinna üle kantud kõik eelnõud kevadistungjärgust, lisaks on võetud järjekorras ette kuus arupärimist, mida riigikogu hakkab täna käsitlema.

"Kui Hussar ütleb, et nendele kevadine riigikohtu otsus annab selle õiguse, siis ta täielikult loeb valesti seda kevadist kohtu otsust. Kevadine kohtuotsus ütles, et riigikogu juhatus võib tööga edasi minemise huvides lõpetada ära protseduurilised küsimused, kui on teema nii-öelda ammendunud ja võib piirata üleandmiste aega arupärimiste ja eelnõude üle," rääkis Helme.

"Mis puudutab arupärimiste päevakorda panemist, siis nii kodukord kui ka põhiseadus ütlevad ilma igasuguse ambivalentsuseta, et 20 päeva ja kogu lugu," ütles Helme.

"Siin ei ole juhatusel või suurel saalil mitte mingisugust manööverruumi," lisas ta.

"Ei ole võimalik, et riigikogu juhatus otsustab, et mõned põhiseaduse punktid võib tühistada, sest neil on nii mugavam," ütles Helme.

Põhiseadus ja ka riigikogu kodu- ja töökorra seadus ütleb, et arupärimisele tuleb vastata riigikogu istungil 20 istungipäeva jooksul arvestades arupärimise adressaadile edastamisest.

Helme rääkis, et aega on 10 päeva kohtusse pöördumiseks. EKRE esindajaks kohtus saab taas vandeadvokaat Paul Keres.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles ERR-ile, et Lauri Hussar tegeleb õigusliku voluntarismiga ning tema hoiak on seaduse normist mitte kinni pidamine. Reinsalu sõnul ei ole Isamaa praegu võimalikku kohtusse pöördumist arutanud, aga ei välista erinevaid variante.