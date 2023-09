Šmõhal: Ukraina läheb Poola ühepoolse viljakeelu puhul WTO arbitraaži

Ukraina peaminister Denõss Šmõhal teatas teisipäeval, et Ukraina pöördub Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) arbitraaži Poola viljakeelu tekitatud kahjude tõttu. Šmõhal sõnas, et hoolimata sõjast ja Vene blokaadist Ukraina sadamatele on ukrainlased täitnud nii Euroopa Liidu kui ka WTO leppeid ning Ukrainal pole kavatsust teha kahju Poola talumeestele.

Despite the war and the Russian blockade of our ports, Ukraine is fulfilling its obligations under both the Association Agreement with the EU and WTO law. We have no intention of harming Polish farmers. We greatly appreciate the support of the Polish people and Polish families!…