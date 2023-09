Soome veel Vene numbrimärgiga autodele sissesõidukeeldu otsustanud ei ole

"Kõigepealt peame aru saama, et Euroopa Komisjon on saatnud oma tõlgenduse alles mõned päevad tagasi, mille pealt mina välisministrina andsin suunise meie siseministeeriumile ja täna kell 10 Eesti rakendas selle piirangu ehk Vene numbrimärkidega autod Eestisse enam sisse ei saa," rääkis Tsahkna.

Sama otsuse langetasid ka Läti ja Leedu.

Tsahkna sõnul arutasid Norra, Soome, Balti riikide ja Poola välisministrid kolmapäeval, kuidas seda ühiselt ellu viia.

"Soome täpsustab veel oma seisukohti ja kuidas teha, aga ma ise loodan, et näeme mõne aja pärast, kuidas Euroopa Komisjoni soovitused on ellu viidud," ütles välisminister. Mis tempos Soome liigub, peab Soome tema sõnul ise otsustama.

Tsahkna sõnul sai välisministrite nõupidamine kokku kutsutud selleks, et koordineerida tegevusi ka teistel teemadel nagu transiit läbi Venemaa. "Näeme tihti, et see käib läbi Eesti ja teiste piiririikide, kuid tegelikult sinna kolmandatesse riikidesse midagi ei jõua," rääkis ta.

Neljapäeval plaanib Tsahkna arutada valitsusega, mida teha sõidukitega, mis on juba Eestisse tulnud ja kannavad Venemaa numbrimärke.

Komisjoni ettepanekute põhjal ei tohiks Venemaalt tulles tuua endaga ka hambapastat ega näiteks rohkemat kui ühte kandjale olulist tähtsust omavat kuldketti. Sellisel kujul reaalselt aga piiriületajaid ei kontrollita. Tsahkna sõnul on oluline pidada silmas suurt eesmärki, milleks on Venemaa sõjamasina halvamine.

"Teine asi on muuta Vene kodanikele, kes kiidavad heaks seda agressiooni, elu võimalikult ebameeldivaks ja ebamugavaks. Siin on meie tõlgendus väga selge, aga peame lähtuma tervest mõistusest. Ega meil ei liigu väga palju inimestena Eesti ja Vene piiri vahel, me Vene kodanikele viisasid enam välja ei anna. Tegelikult nende numbrimärkidega autode piirangu mõte on eelkõige kaubanduse ja kaupade liikumise piiramine. Ega siin meie toll, meie piirivalve teeb kindlasti tööd, mis lähtub nendest tõlgendustest, aga ka tervest mõistusest," ütles Tsahkna.