EKRE Eestis olevate Vene numbrimärkidega autode konfiskeerimist ei toeta

"Minu meelest on see pisut irratsionaalne tegevus praegu. Kaks aastat on sõda käinud. Kust see mõte praegu tuli ja miks seda just nüüd tehakse? Ma ei näe, mida see saavutab. Probleem ei ole see, et siin mõni inimene sõidab ringi Vene registris oleva vana Žiguliga, probleem on selles, et üle idapiiri käib jätkuvalt kaubavahetus ja liiguvad siia inimesed," ütles Helme ERR-ile.

"See on põhimõtteliselt sama lugu, nagu selle Vene ettevõtete ja varade konfiskeerimine. Et teoorias hakkame me nende varadega Ukrainat üles ehitama, aga seda mehhanismi ei ole keegi läbi mõelnud. Et kuidas see käib, kuidas see on rahvusvahelise õigusega seotud ja inimeste õigusega oma vara omada. Me ei saa samasugused olla nagu mingid idapoolsed riigid, et anname dekreedi välja ja võtame inimestelt varasid ära. See ei ole õigusriigi ja normaalse, lääneliku asjaajamisega kooskõlas," kommenteeris Helme.

Helme ütles, et kui Eesti võimud hakkavad Eestis Vene numbrimärkidega autosid konfiskeerima, siis hakkavad sama tegema ka Vene võimud teiselpool piiri.

"Ju siis meil hakatakse selle rakendamisega tegelema alles pärast seda kui Stark Logisticsi autod on piiripunktist Eesti poole üle saanud," lausus Helme.

Seeder: sanktsioonide all olev vara tuleb konfiskeerida

Riigikogu Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et kuna need autod lähevad sanktsioonide alla, siis tuleb need autod konfiskeerida.

"Mina kindlasti toetan nii külmutatud Vene varade kasutamist Ukraina ülesehitamiseks kui ka sanktsioonialuste kaupade, antud juhul ka vene autode konfiskeerimist. See on väga mõistlik praeguses olukorras. See signaal peab olema väga tugev ja jõuline," sõnas Seeder.

"Eeldada seda, mida tegelikult ei toimu, et tegemist on riigi ja kodanikega, kes lähtuvad rahvusvahelisest õigustest, inimõigustest ja kõigest muust, meil täna absoluutselt põhjust ei ole," ütles Seeder.

"See on üks vahend, mida peaks tegema ja seda tuleks teha loomulikult võimalikult laiaulatuslikult koos liitlastega. Et see ei jääks ainult üksi Eesti tegevuseks, vaid et see laieneks kõikidele teistele demokraatlikele riikidele,

kes rahvusvahelist õigust hindavad ja seda järgivad," lisas Seeder.

Kiik: tuleb teha vahet millise riigi elanike varaga on tegemist

Keskerakonna fraktsiooni esimees Tanel Kiik ütles, et kuigi fraktsioon ei ole teemat arutanud, tuleb kokkulepitud sanktsioone täita, ent siin on üleval veel mitmeid küsimusi.

"Üldine seisukoht loomulikult on, et kõiki kokku lepitud sanktsioone tuleb täita. Mis puudutab juba siin ringi sõitvaid autosid, siis tuleb enne selgeks teha, kas need autod kuuluvad Eesti elanikele või on tegemist Venemaa residentidega. Siin on väga selge erinevus," rääkis Kiik.

"Kogu selle sõja ajal on hästi oluline, et me teeksime vahet Venemaa kodanikest inimeste tegutsemisel ja samal ajal tagaks, et siinsed inimesed, kelle hulgas on valdavalt Eesti Vabariigi kodanikud, aga ka Venemaa ja Valgevene kodanikke ning ka määratlemata kodakondsusega inimesi, et me ei lööks neid nii-öelda ühe lauaga. Tuleb selgelt vahet teha, et millise riigi elanike ja millise riigi elanike varaga on tegemist," lausus Kiik.

Kiik täpsustas, et Eestis elavate Vene kodanike või määratlemata kodakondsusega inimeste vara konfiskeerimist ta ei toeta.

Siseminister Lauri Läänemets (SDE) ütles neljapäeval valitsuse pressikonveretsil, et valitsus hakkab arutama, kas hakata konfiskeerima Eestis olevaid Vene numbrimärgiga autosid. Läänemets ise toetab seda algatust.

Kolmapäeval keelas Eesti Vene Föderatsiooni numbrimärki kandvatel mootorsõidukitel Eestisse sisenemise, kuna need kuuluvad sanktsiooni kohaldamisalasse.