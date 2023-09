Isamaa ei toeta pankade erakorraliste kasumite maksustamist

Sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets saatis sel nädalal koalitsioonipartneritele pöördumise, milles teeb ettepaneku kolme aasta jooksul võtta pankadelt erimaksuga kokku 951 miljonit eurot.

Ettepaneku järgi rakenduks Eestis pankade suurtele intressituludele solidaarsusmaks. Ettepaneku aluseks on Leedus rakendatav skeem, kus võetakse varasema nelja aasta keskmine intressitulu, lahutatakse praegusest ning saadud summast pool maksustatakse 60 protsenti

Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder pankade maksustamist ei toeta, sest valitsus on kehtestamas juba hulgaliselt uusi makse.

"Ei pea praegu õigeks täiendavat maksustamist, absoluutselt mitte. Pangad on täna ettevõtted, kes maksavad ka tulumaksu, teatud erisuse järgi võrreldes teiste ettevõtetega. See, mis puudutab nüüd täiendavat maksustamist, siis kui me siin teoreetiliselt vaatame suuri kasumeid, mis on tekkinud ühes või teises sektoris täiendavalt, siis me peaksime sektoreid võrdselt kohtlema, et kui sellised erakordselt suured kasumid tekivad, siis peaks ju neid sektoreid ka ühetaoliselt kohtlema," kommenteeris Seeder.

Seeder rõhutas, et pankade maksustamise puhul ei tohiks mööda vaadata ka energiafirmade suuremast maksustamisest.

"Kui me mõtleme, millised hiigelkasumid tekkisid teatud põhjusel teatud energiafirmadel, siis me ei rääkinud täiendavatest kasumite maksustamist järsult. Pankade puhul me räägime. Niisiis tuleks vaadata pilti laiemalt," märkis Seeder.

"Kui mõnikord tekivad mingites teistes valdkondades erakorraliste olude tõttu hiigelkasumid, siis peaks meil olema ka valmis seadusandlus, vastused neile küsimustele, et kust ja mis piirist lähevad need hiigelkasumid ja kuidas riik käitub. Ettevõtluses peab olema stabiilsus, ka välisinvestoritele peab olema stabiilsus. Niimoodi tehes, et me kehtestame ajutiselt ja valikuliselt mingitele valdkondadele maksud, aga vaatame mööda teistest valdkondadest, see ei ole kindlasti mõistlik," rääkis Seeder.

"Sellega ei ole võimalik Eesti majandust praegusest kriisist välja tuua. See kindlasti ei lahenda meie probleeme ja majanduse konkurentsivõimet tõsta. Isamaa ei toeta praegu ükskõik milliste uute maksude kehtestamist ega maksutõuse," rääkis Seeder.

Seedri erakonnakaaslane, riigikogu rahanduskomisjoni kuuluv Aivar Kokk ütles, et kui Eesti omanikega panku maksustada, siis nende kapitalivõimekus kõvasti väheneb.

"Siis rahavoog läheb rohkem Rootsi pankadele, siis suudavad Rootsi pangad neid laene välja anda, aga mitte Eesti pangad omaenda ettevõtjatele," rääkis Kokk.

Sotsiaaldemokraadid on saanud pangamaksu ideele kriitikat ka koalitsioonist. Nimelt ütles majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo (Eesti 200), et erakorralise pandamaksu idee on lahmiv ja kahjustaks Eesti majandust.

Reformierakonda kuuluv rahandusminister Mart Võrklaev nimetas sotside algatust loosunglikuks ning hoiatas, et pankade kapitali vähendamine tooks ettevõtlusesse ebakindlust juurde.

Lisaks Isamaale opositsiooni kuuluvad erakonnad Keskerakond ja EKRE suhtuvad pankade kasumite maksustamisse soosivalt.

Ratas: loodan, et Läänemets suudab selle koalitsioonis läbi viia

Keskerakonna fraktsiooni liige Jüri Ratas ütles, et Keskerakond peab pangandussektori maksustamist õigeks.

"Ma loodan, et Sotsiaaldemokraadid ja nende esimees Lauri Läänemets peab oma sõna ja suudab selle idee ka tänases valitsuskoalitsioonis läbi viia. Sest see, et me läheme kärpima riigieelarves mitmesaja miljoni eest erinevaid avalikke teenuseid, ei ole mõeldav. Ja mõeldav ei ole ka palgatõusu külmutamine neljaks aastaks avalikus sektoris," kommenteeris Ratas.

"Aga see, et me võtame tagantjärgi maksu, ei ole õige. Ikkagi neid makse saab seada sellele, mis tulevik toob," lisas Ratas veel.

Epler: pangamaks oli EKRE idee

EKRE fraktsiooni liige Rain Epler ütles, et idee pankade kasumeid maksustada kuulub hoopis EKRE-le.

"Meie andsime pankade maksustamise teemalise eelnõu sisse juba kevadistungjärgul. See küll on nüüd komisjonis seisnud ja ei ole veel suurde saali jõudnud," sõnas Epler.

"Pangad on proovinud suruda inforuumi seda narratiivi justkui see oleks mingisugune käik, mis näitab, et Eesti soovib edukaid ettevõtteid ootamatult maksustama hakata, siis kindlasti see nii ei ole. Aga pankade edu kasumis ei ole praegu nende tegevuse tulemus, vaid see on intressitõusu tulemus, kus pangad kandsid selle kiiresti üle laenuvõtjatele, küll aga ei ole tempo olnud sama kiire hoiustajate intressi tõstmiseks ja sealt on siis kenakene summa tekkinud," rääkis Epler.

"Hea meel on näha, et sotsiaaldemokraadid on näinud, et opositsioonierakonnast on tulnud hea idee ja on asunud seda eelarveläbirääkimistel jõuliselt toetama. Vaatame kuhu see liigub," lisas Epler.