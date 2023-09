Biden tahab ÜRO Julgeolekunõukokku lisada uusi alalisi liikmeid

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et USA president Joe Biden tahab ÜRO-s vähendada Venemaa ja Hiina mõjuvõimu ning soovib seetõttu tuua Julgeolekunõukogusse juurde uusi alalisi liikmeid.

Sel nädalal toimub ÜRO Peaassamblee kohtumine, seal peab kõne ka Biden. The Telegraph kirjutab, et Biden soovib Julgeolekunõukogusse lisada viis või kuus uut alalist liiget. Nende riikide hulgas on Saksamaa, Jaapan, India, Brasiilia. Pole veel selge, kas USA tahab anda nendele riikidele ka vetoõiguse.

"USA president palub 193 ÜRO liikmesriigil vaadata üle Julgeolekunõukogu ülesehitus," ütles The Telegraphile Valge Maja riikliku julgeoleku nõunik John Kirby.

Kirby ütles, et Julgeolekunõukogu peaks oma tegevuses olema kaasavam. Ta ei täpsustanud, kas see tähendaks ka vetoõigusega seotud reeglite muutmist.

Varem on USA ja ÜRO ametnikud öelnud, et USA tahab lisada uusi liikmeid, kuid neil riikidel poleks vetoõigust. Julgeolekunõukogu reformi toetab samuti Suurbritannia saadik ÜRO juures.

Julgeolekunõukogus on praegu kokku 15 liiget, kellest alalised on viis – Suurbritannia, Prantsusmaa, Hiina, Venemaa ja USA. Ülejäänud mittealalised liikmed valitakse kaheks aastaks.

ÜRO Julgeolekunõukogu peetakse ÜRO mõjuvõimsaimaks organiks. Selle ülesanne on rahu ja julgeoleku tagamine.

Julgeolekunõukogu pole viimaste aastate jooksul suurtes küsimustes kokkuleppele jõudnud. 2022. aastal ei võtnud nõukogu vastu resolutsiooni, mis oleks tugevdanud Põhja-Korea-vastaseid sanktsioone. Hiina ja Venemaa pidasid sellist meedet "ebainimlikuks". Venemaa esindaja vetostas nõukogus resolutsiooni, millega oleks mõistetud hukka Venemaa täieulatuslik sõjaline kallaletung Ukrainale

Julgeolekunõukogu reform eeldaks ÜRO põhikirja muutmist. See vajaks aga ka kõigi viie ÜRO alalise liikme heakskiitu reformile.