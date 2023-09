Läänemets: tuleva aasta eelarve on enam-vähem paigas

Läänemetsa sõnul jätkuvad eelarvekõnelused esmaspäeval sealt, kus need möödunud nädalal pooleli jäid. Pühapäeval kogunes ka sotsiaaldemokraatide juhatus, kus tehti paar tähelepanekut ja täiendust, mis lauale panna, lisas ta.

Läänemetsa sõnul oleks õiglane, kui riigieelarve miinust ei kaetaks vaid inimesi maksustades.

"Kui me maksustame ainult inimesi, kellel on 1000 eurot palk, siis saame ainult probleeme juurde, sest nende elatustase ei võimalda enam normaalselt ära elamist ja peame neile hakkama sotsiaaltoetusi maksma. See on ju lihtne loogika, et raha saab võtta sealt, kus seda on. Eestis on kasutamata maksusüsteemis võimalused, mis puudutavad klassikalist ettevõtete tulumaksu, kinnisvaramaksu ja võib-olla veel astmelist tulumaksu ehk jõukamate inimeste maksustamist rohkem. Rohkem valikuid ei ole, kõik muud oleme enam-vähem ära ammendanud. Seda, et inimene hakkab maksma lihtsalt viis või seitse protsenti rohkem tulumaksu, ma arvan, et see ei tule kõne alla," ütles Läänemets.

Läänemetsa sõnul ei ole sotsid konkreetset ettepanekut ettevõtete tulumaksu osas teinud. "Me oleme öelnud põhimõtte, et kui peame 400 või 600 miljonit eurot leidma lisamaksudena, siis seal lisaks inimeste panusele peab olema ka ettevõtete panus. Kuidas, mismoodi seda teha, tuleb alles arutama hakata."

Magustatud jookide maksuga võiks Läänemetsa sõnul koguda üle 10 miljoni euro.

Suuremad muudatused eelarvestrateegiasse tuleb Läänemetsa sõnul ära otsustada sellel või järgmisel aastal, kuid suuremaid muudatusi ei saa planeerida tulevaks ega ülejärgmiseks aastaks. "Me ei saa seda kindlasti teha selle riigieelarve jaoks, mis on 2024. aasta, sest nädala ajaga sadade miljonite eurode maksumuudatust teha uue maksuna ei ole mõistlik," rääkis ta.

Tuleva aasta eelarve on Läänemetsa sõnul enam-vähem paigas. "Muidugi väljakutse on, et meil teedesse ei ole piisavalt raha," märkis ta. "Pangamaksu osa on lahtine, tegelikult sellega saaks katta tänasel hetkel teede puudujääki ja seda sektorit päästa. Kuna see raha on majandusest välja võetud, siis me paneks ta majandusse tagasi ja mitte niimoodi üldiselt, vaid nendesse sektoritesse, kus praegu välisturud on ära kukkunud."

Küsimusele, kas 2024. aasta kaetakse peamiselt kärbetega, vastas Läänemets, et on ka teatavaid maksumuudatusi ja ümbertegemisi.

Sotsiaaldemokraadid riigieelarve baasseaduse muutmist ei toeta. "Seal tõesti läheb muutmisele mõni osa sellest, aga põhimõte tegelikult jääb alles. Me peame laenukoormat vähendama, peame sinna jõudma välja, et suudame laenu teenindada. Täna on põhiprobleem, et me ei suuda laenu teenindada," rääkis Läänemets.