Berliin võib siiski hakata Saksa tööstuse elektrihindasid subsideerima

Saksa kantsler Olaf Scholz ei toetanud varem tööstuse elektrihindade subsideerimist. Scholz on aga oma kodupartei (SPD) ja liidumaade juhtide surve all, et valitsus aitaks hädas olevat Saksa tööstust. Politico kirjutab, et Scholz kaalub nüüd ideed, et valitsus hakkab maksma toetusi.

Scholz ütles hiljuti Saksa meediale, et ta pole ideele vastu, kuid hoiatas, et "valitsus peab sellist turule sekkumist hoolikalt kaaluma".

Scholzi pressiesindaja Steffen Hebestreit ütles reedel, et kantsleri büroo, majandus- ja rahandusministeerium teevad intensiivset tööd, et leida lahendus energia toetuste rahastamiseks ja kasutusele võtmiseks. Hebestreit rääkis, et võimud kaaluvad praegu mitut ettepanekut.

Elektri hind on praegu Saksamaal ligi kolm korda kõrgemal tasemel kui USA-s. Ka Poolas ja Prantsusmaal on elekter odavam, Saksamaa on sulgenud kõik oma tuumajaamad.

Roheliste juht ja majandusminister Robert Habeck tahab riigi majanduse konkurentsivõime tagamiseks tööstustarbijate jaoks konkurentsivõimelist elektrihinda. Rohelised samas toetavad jätkuvalt tuumaenergiast loobumist.

Elektrihindade subsideerimise plaan ei pruugi meeldida ka Brüsselile. Brüssel lubas varem selliseid skeeme, kuna Venemaa alustas sõjalist tegevust Ukrainas. Need erandid saavad aga selle aasta lõpus läbi.

Prantsuse ja Saksa ametnikud ütlesid Politicole, et Pariis ja Berliin teevad nüüd Brüsselis lobitööd. Saksamaa ja Prantsusmaa leiavad, et erand on vajalik, kuna elekter on endiselt kallim kui enne sõja puhkemist. Berliinis samas muretsetakse, et selline kokkulepe pole Saksamaa huvides, kuna siis võib Prantsusmaal elekter minna veelgi odavamaks.