Eesti ravimivarus olevate arstimite nimekiri on salajane

Eesti ravimivarus on 142 ravimit, nende hulgas on nii käsimüügi- kui ka retseptiravimid.

"Eesti Varude Keskuse juures olev ravimivaru lähtub põhimõttest, et seal oleksid kõige tavalisemad apteegis müüdavad ravimid. Kunagi sai see nimekiri tehtud, haiglad-apteegid vaatasid selle üle, ja ravimite osas nõu andev töörühm kiitis selle heaks," sõnas Laius.

Milliseid ravimeid riik on varunud, Laius ei ütle.

"Konkreetne loetelu on väike saladus. Kuna see varu on tehtud kriise silmas pidades, ja see viimane kõige suurem kriis, mis on olnud näitas väga selgelt, et meie vaenlasel võib olla huvi riigi teatud strateegiliste varude vastu. Sellepärast ei ole see nimekiri avalik," rääkis Laius.

Valdav enamik neist on retseptiravimid. "Need on olulised ravimid, mida inimesed peavad võtma. Loomulikult on palavikualandajad ja valuvaigistid seal ka olemas," sõnas Laius.

Eesti Varude Keskuse varus on ravimeid ühe kuu jagu. Täiendav puhver on olemas ka apteekides.

Hiljuti tuli neerupuudulikkusega patsientidele mõeldud ravimit Sobisterit võtta ravimivarust. "Eesti nefroloogide selts on esitanud ravimiametile ka taotluse, et me saaksime võtta kasutusel sama toimeainega, aga müügiloata ravimi. See jõuab turule juba septembri lõpus," sõnas Laius.

Tarneraskuse tingimusel võib ravimiamet anda loa müügiloata ravimi kasutamiseks, kui alternatiivi ei ole. "See on hädaabi lahendus," sõnas Laius.

Kui ravim jõuab turule tagasi, saavad selle esmajoones apteegid, kust inimesed saavad seda tavapärases korras osta.

"Ravimite tarneraskuste põhjused on erinevad: need on sageli tingitud sellest, et mingi ravimi kasutus suureneb hüppeliselt, et seda pole suudetud ette näha. Aga võivad olla ka tootmise- ja logistikaprobleemid," rääkis Laius.

Laaius soovitab inimestel hoida kuu aja vara regulaarselt tarvitatavast ravimist. Kuu aja jooksul leeveneb tarneraskus või leitakse alternatiiv. Ka arst võib kirjutada teise toimeainega ravimi. Näiteks diabeedihaigetel on hea võimalus, et toimeaineid, mida diabeedi raviks saab kasutada, on terve hulk. Pidage arstiga nõu, soovitas Laius.