Aasias toodetud elektrisõidukid jäävad Prantsuse toetusskeemist välja

Prantsusmaa tahab piirata Hiina elektriautode importi ning plaanib seetõttu muuta elektrisõidukite ostmisel maksusoodustuse saamise nõudeid. Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Aasias toodetud elektrisõidukid võivad Prantsusmaal välja jääda maksusoodustuse toetusskeemist.

Prantsuse valitsus plaanib teisipäeval välja anda määruse, milles pannakse paika uued reeglid toetuse määramisel. Nõuetele vastavate elektrisõidukite nimekiri avaldatakse detsembri keskel, vahendas Politico.

"Mõned inimesed, kes ostavad Aasias toodetud sõidukeid, võivad siiski raha saada. Kuid enamik raha ei saa. Kui toodate sellises riigis sõidukeid, kus on suured heitkogused, siis on raske, et jääte edasi täitma soodustuse saamise tingimusi," ütles üks asjaga kursis olev Prantsuse ametnik.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas sellistest meetmetest esimest korda juba mais. Tema sõnul on see vajalik, et Prantsuse maksumaksja raha ei kasutataks nende autode subsideerimiseks, mis toodetakse väljaspool Euroopa Liitu.

Prantsuse ametnikud väidavad, et sellised meetmed oleksid kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni reeglitega.