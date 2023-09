Ukraina loobus Saksamaa pakutud Leopard 1 tankidest

Ukraina loobus Saksamaa poolt pakutud kümnest Leopard 1 tankist. Kiiev avastas, et need tankid pole töökorras ja leidis, et sellistest sõjamasinatest pole Ukraina armeele mingit kasu.

10 Leopard 1 tanki vajasid hooldust, mida Kiiev ei suutnud tehnilise personali puudumise tõttu teha. Ukraina armee märkas vigu, kui võttis tanke Lõuna-Poolas vastu. Berliin tunnistas, et need tankid ei tööta korralikult ja vajavad enne rindele saatmist täiendavat remonti, vahendas The Telegraph.

Tegemist on Saksamaa jaoks piinliku olukorraga. See oli juba teine kord, kui selgus, et Saksa tanke kimbutavad tehnilised probleemid.

Saksamaa teatas 2023. aasta alguses, et annab koostöös partneritega Ukrainale vähemalt 100 Leopard 1 tanki. 10 esimest sellist tanki saadeti Ukrainasse 20. juulil. Ukraina teatas ka juulis, et Saksamaa Leopard 1 tankid pole piisavalt heas korras.

Leopard 1 tankid võeti kasutusele 1965. aastal. Saksamaa armee enam selliseid tanke ei kasuta.

Saksamaa teatas sel nädalal, et annab Ukrainale 400 miljoni euro ulatuses sõjalist abi. Arutelu Tauruse rakettide Ukrainale andmise üle aga alles käib.

Tauruse tiibraketi ründeulatus on kuni 500 kilomeetrit. Saksa relvajõudude inventaris on üle 600 Taurus raketi, kuid nendest ainult 150 on töökorras. Hetkel pole teada kui mitu raketti Saksamaa kavatseb Ukrainale saata.