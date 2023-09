Karis ÜRO Peaassambleel: julgeolekunõukogu on halvatud

Venemaa poliitiline ja sõjaline juhtkond peaks kandma sõja eest Ukrainas kriminaalset vastutust – nii ütles president Alar Karis ÜRO Peaassamblee ees peetud kõnes. Presidendi arvates tuleks reformida ka maailmaorganisatsiooni julgeolekunõukogu, kuna praegu on see sõja- ja inimsusevastaseid kuritegusid toime panevate riikide vetoõiguse tõttu halvatud.

President Alar Karise sõnul on ÜRO üritanud luua maailma, mis põhineb vabadusel, õiglusel ja reeglitel, kuid see on praegu ohus. President mainis peaassamblee ees inimõiguste nigelat olukorda erinevates riikides ja jagas Eestisse jõudnud Ukraina sõjapõgeniku lugu.

"Venemaa poliitiline ja sõjaline juhtkond peaks kandma individuaalset kriminaalset vastutust Ukraina sõja plaanimise, alustamise ja pidamise eest. See on rahuvastane kuritegu," ütles Karis.

Karis rõhutas, et Venemaa on korduvalt rikkunud ÜRO põhikirja ja kasutab julgeolekunõukogu, et musta valgeks rääkida. Seetõttu tuleks pikalt räägitud maailmaorganisatsiooni reformiga edasi liikuda. Presidendi arvates võiks näiteks uuendada julgeolekunõukogu koosseisu ja piirata nende riikide vetoõigust, kes on toime pannud sõja- ja inimsusevastaseid kuritegusid.

"Julgeolekunõukogu on praegu halvatud. See mõjub negatiivselt kogu maailmale. Olgu selleks siis suutmatus konflikte lahendada või pakkuda abi seoses rände ja toidukindlusega."

President Alar Karis ÜRO Peaassambleel Autor/allikas: Presidendi kantselei

President lisas, et ÜRO liikmed on inimeste, riikide ja ühiskondadena küll erinevad, kuid otsida tuleks ühiseid jooni.

"Meie väljakutsed on põhimõtteliselt samad: kindlustada püsiv rahu ja julgeolek, kaotada vaesus, tegeleda kliimamuutusega ja leida jätkusuutlik kasutus uuele tehnoloogiale," sõnas Eesti president.

Karise sõnul suudavad tänapäeva väljakutsetega silmitsi seista vaid riigid, kes teevad koostööd ja on valmis kompromissiks.