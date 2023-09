ERR USA-s: Bideni kõne ÜRO Peaassambleel keskendus Ukrainale

USA presidendi Joe Bideni riigikõne ÜRO Peaassambleel keskendus taaskord Ukrainas käivale sõjale ja riigi jätkuvale toetamisele.

Bideni sõnul on ainult Venemaa sõja eest vastutav ja takistab rahu saavutamist. Presidendi hinnangul on selge, et kui Venemaal lastakse Ukrainas jõhkrutseda, siis on küsimärgi all ka teiste riikide turvalisus.

"Venemaa rahu hind on Ukraina kapitulatsioon, territoorium ja lapsed," sõnas ta.

Bideni sõnul on USA pühendunud rahvusvaheliste organisatsioonide püsimajäämisele, kuid neid tuleks reformida. See peaks tema hinnangul algama ÜRO Julgeolekunõukogu alaliste ja valitud liikmete arvu suurendamisest.

"Peame välja tulema ummikseisust, mis tihti pidurdab julgeoleknõukogus arengut ja konsensuse saavutamist. Me vajame laua taha rohkem hääli ja vaateid. ÜRO peab ka edaspidi suutma säilitada rahu, ennetada konflikte ja leevendada inimkannatusi," kõneles Biden.

Muu hulgas soovis Biden kinnitada globaalse lõuna riikidele, et kuigi USA tähelepanu on Ukrainal, siis on nad valmis võtma liidrirolli ka teiste maailmaprobleemidega tegelemisel. Seetõttu rääkis president palju taristuinvesteeringutest, arenguvõimalustest, humanitaarabist, toidukindlusest ja rahvatervisest.

Üks olulisemaid teemasid oli kliima, eelkõige seoses viimase aja looduskatastroofidega Marokos ja Liibüas.

"USA soovib, et maailm oleks turvalisem, edukam ja õiglasem kõikide inimeste jaoks, sest teame, et meie tulevik on seotud teie omaga," ütles Biden.

Lääneriigid pelgavad, et kui pakutud lahendused pole arengumaadele piisavad, siis võib see neid tõugata Venemaa ja Hiina rüppe. Bideni sõnul soovitakse Hiinaga vastutustundlikku võistlust, mis ei viiks konfliktini.

"Oleme valmis tegema Hiinaga koostööd küsimustes, mille lahendamine sõltub ühistest jõupingutustest," sõnas USA president.

Lisaks mainis Biden relvastuskontrolli ja rõhutas, et USA eesmärk on massihävitusrelvade vähendamine.