Meloni sõnul ei tohi Euroopa Itaaliat kohelda kui põgenikelaagrit

"Ma ei luba Itaalial saada Euroopa põgenikelaagriks. Peame kuulutama sõja inimkaubitsejate vastu," ütles Meloni New Yorgis.

Itaalia on rändega hädas, sel aastal on Itaaliasse tulnud üle 130 620 migrandi, mis on ligi kaks korda rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Ülerahvastatud vastuvõtukeskustes puhkevad rahutused. Sel nädalal on Sitsiilias asuvast keskusest põgenenud mitusada migranti, vahendas The Times.

Prantsusmaa siseminister Gerald Darmanin ütles teisipäeval, et Pariis võta vastu ainsatki migranti Itaalia Lampedusa saarelt. Meloni kutsub aga Itaalia partnereid üles jagama rohkem vastutust.

Darmanin ütles teisipäeva õhtul, et riik suurendab Prantsusmaa ja Itaalia piiril olevate korrakaitsjate arvu. Itaalia meedia kirjutab, et piirilinna Ventimiglia juures ootab piiri ületamise võimalust ligi 400 migranti.