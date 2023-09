Riia linn plaanib sulgeda üle 100 mängupõrgu

Riia linnavolikogu teatas, et volikogu julgeoleku-, korruptsiooniennetuse komitee toetas 139 hasartmänguasutusele antud tegevusloa tühistamist.

Lõplik otsus lubade tühistamise kohta tuleb veel teha Riia linnavolikogul. Pärast otsuse jõustumist tuleb need 139 asutust järgmise viie aasta jooksul sulgeda. Jutt käib kasiinodest, erinevatest mängusaalidest ja kihlveokontoritest. Neid asutusi haldavad kaheksa firmat, Alfor jääb ilma 41 loast, Olympic Casino Latvia 36 loast, vahendas LSM.

Riia linnavolikogu aseesimees Linda Ozola ütles, et tegemist on Läti pealinna jaoks ajaloolise päevaga.

"Tänase hääletusega alustame mängusaalide sulgemist kogu Riia haldusterritooriumil, väljaspool nelja- ja viietärnihotelle," ütles Ozola.

Ozola viitas tervishoiuministeeriumi uuringule, mille kohaselt on Lätis ligi 80 000 hasartmängusõltlast. Ozola ütles, et hasartmänge ei saa keelata, kuid see ei tohiks olla ka igapäevane harjumus.