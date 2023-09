Kohus ei rahuldanud 63 inimese kaebust valitsuse koroonapiirangute vastu

Eelmisel nädalal jättis riigikohus menetlusse võtmata mitu kaebust, mille esitajad ei olnud madalama astme kohtutes õigust saanud, teatas valitsust esitanud advokaadibüroo Ellex Raidla.

Koroonapiirangute vastu esitati kokku üle viiekümne kaebuse. Nõuti maskikandmise, koroonatõendi esitamise, 2+2 ja eneseisolatsiooni kohustuse tühistamist ning kahju hüvitamist.

Piirangute aluseks olnud õigusaktide põhiseadusele vastavuse küsimust arutati riigikohtus juba eelmisel aastal. Kõrgeim kohus leidis, et valitsus toimis piirangute kehtestamisel õiguspäraselt.

Erinevates menetlustes tõid kaebajad välja, et neil oli takistatud hobidega tegelemine, hariduse saamine, tööl käimine, kultuuri nautimine, sportimine, tulu teenimine, tervishoiuteenuse saamine jne. Ühtegi neist põhjustest ei ole kohtud pidanud sedavõrd oluliseks, et need kaaluksid üles avaliku huvi ning teiste ühiskonnaliikmete elu ja tervise kaitse.

Kokkuvõtvalt on kohtud leidnud, et koroonapiirangud olid nende kehtivuse ajal õiguspärased, efektiivsed ja vajalikud COVID-19 leviku tõkestamiseks, samuti inimeste elu ja tervise ning riigi toimepidevuse kaitseks.