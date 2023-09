Erakonnad valmistuvad juba Euroopa Parlamendi valimisteks

Kuigi Euroopa Parlamendi valimisteni on veel aega, on erakonnad hakanud juba ettevalmistusi tegema. Valimiste nimekiri selgub erakonna sisevalimistel ning selle kinnitab üldkogu. Praegu käib programmi koostamine

"Ütleme, et vundament on kokku kirjutatud. Nii palju veel ei ole, et päris programmiks saab seda nimetada. Kampaania algab järgmise aasta esimeses pooles," ütles Reformierakonna peasekretär Timo Suslov.

Reformierakonnast pääses eelmistel valimistel Euroopa Parlamenti kaks saadikut: Andrus Ansip ja Urmas Paet. Kaks saadikut pääses Euroopa Parlamenti ka sotsiaaldemokraatliku erakonna ridadest.

Marina Kaljurand ütles, et sotsiaaldemokraatide nimekiri selgub uue aasta alguses. Ka sotsiaaldemokraatidel käib valimisprogrammi koostamine, mille põhisisuks on tugev ja ühtne Euroopa Liit.

"Mida paremini läheb Euroopa Liidul tervikuna, seda paremini läheb igal üksikul liikmesriigil. Mida paremini läheb igal üksikul liikmesriigil, seda paremini läheb selle liikmesriigi inimestel. Ma ei näe teist tulevikku, kui et tugev Eesti saab olla ühtses Euroopas. Eks meie põhieesmärk on sama, aga loomulikult tulevad juurde nüansid," lausus Kaljurand.

Riho Terras Isamaast ütles, et käib ise eri paikades inimestega kohtumas. Isamaa valimisprogrammis on kesksel kohal julgeolekutemaatika.

"Kuidas Ukrainas toimuv Euroopat mõjutab – sealhulgas kindlasti migratsiooniprobleemid, mis täna ka Euroopale probleeme valmistavad. Energiajulgeolek kindlasti ka ühe teemana. Julgeolek on fookusteema, millega me plaanime tegelda ja sinna hulka käib ka näiteks toidujulgeolek," rääkis Terras.

Isamaa loodab pärast valimisi saata Brüsselisse kaks esindajat. Sama soov on ka Keskerakonnal, ütles Yana Toom, kelle sõnul komplekteerib Keskerakond lähiajal valimisprogrammi toimkonna.

Toom lisas, et tema teemadeks on naistevastane vägivald, diskrimineerimise lõpetamine, inimõigused.

"Inimõigusteks Euroopa Parlament peab ka sotsiaalse lõhestamise vastu võitlemist. Kui inimene elab alla vaesuspiiri, siis see on meie vaatevinklist inimõiguste rikkumine," ütles Toom.

Euroopa Parlamendi valimiste nädala algab 3. juunil ning valimispäev on 9. juuni 2024.