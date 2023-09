Saaremaal Lümandas rajatakse unikaalset kiviaeda

Laupäevasel maal elamise päeval saab tuua hea ja huvitava näite Saaremaalt Lümandast, kus ühtne kogukond ja hea turundus on piirkonnale tuntust ja olulist kasu toonud.

Nimelt on Lümandas suudetud paari aastaga taastada 285 meetrit kiviaeda – selle taastamist ühe meetri kaupa müües. Ehk et nüüd on Lümandas üle 200 erineva kiviaia omaniku.

Laupäeval avati teine lõik kiviaeda, kus iga meetri taastamine läks maksma küll 55 eurot, aga kujunes nii, et ostjaid oleks olnud taas kord rohkem kui kiviaial meetreid. Tööd loeti lõpetatuks ühiselt kiviaia pikkuse nööri läbi lõikamisega.

"See on puhas näide sellest, kuidas maainimesed tulevad kõikide lahedate asjadega kaasa," ütles Lümanda külavanem Anni Roost.