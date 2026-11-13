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Tallinn keelab enamike linnalindude toitmise

Eesti
Lindude toitmist keelav silt Õismäel
Lindude toitmist keelav silt Õismäel Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Tallinna linnavolikogu kiitis heaks heakorraeeskirja muudatuse, mis näeb ette, et alates 1. detsembrist on linnas vabalt elavate lindude ja loomade toitmine keelatud. Erandina on talvisel perioodil lubatud toita väikeseid värvulisi.

Tallinna linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni aseesimehe Kairet Remmak-Grassmanni sõnul kehtestatakse muudatusega avalikus ruumis selge regulatsioon, millega keelatakse linnas vabalt elavate lindude ja loomade toitmine. "Erandiks jääb väikeste värvuliste, nagu tihane, leevike, varblane, toitmine talvisel perioodil," lausus Remmak-Grassmann.

Muudatuse ühe algataja sõnul on regulatsiooni eesmärk ennetada suuremate lindude ja näriliste koondumist linnaruumis, millega kaasnevad heakorra halvenemine ning võimalikud ohud inimeste tervisele ja turvalisusele.

"Värvulistele sätestatav erand lähtub põhimõttest, et nende toitmine talvisel perioodil ei põhjusta samaväärseid negatiivseid mõjusid," ütles Remmak-Grassmann ning lisas, et abitus seisundis looma või linnu abistamine on endiselt lubatud.

Tallinna linnavolikogu Isamaa fraktsiooni esimehe Sven Sesteri sõnul koonduvad suuremad linnud, nagu kajakad ja tuvid, ning närilised kohtadesse, kus neid regulaarselt toidetakse.

"Maha visatud toidujäätmed suurendavad näriliste hulka majade ümbruses, rääkimata sellest, et saiatoodete ja muu töödeldud toidu pakkumine võib lindudele pikas perspektiivis olla ohtlik," rääkis Sester ning lisas, et arutu toitmine ebasobiva toiduga mõjub lindude tervisele ning võib viia ka nende surmani.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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