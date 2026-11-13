Alijev lubas suurendada Aserbaidžaani gaasitarneid Euroopasse

"Rääkides Aserbaidžaani rollist Euroopa energiajulgeoleku tagamisel, tõi riigipea esile 2022. aastal allkirjastatud Aserbaidžaani ja Euroopa Liidu vastastikuse mõistmise memorandumi strateegilise energiapartnerluse kohta. Ta teatas, et sellest ajast alates on Aserbaidžaani gaasitarned Euroopa Liitu suurenenud kaheksalt miljardilt kuupmeetrilt 13 miljardi kuupmeetrini. See moodustab peaaegu poole Aserbaidžaani gaasiekspordist. President Alijev rääkis plaanidest gaasitarnete mahtu veelgi suurendada, rõhutades sellega seoses uute maardlate kasutuselevõttu," seisab Aserbaidžaani presidendi veebilehel avaldatud teates.

Alijev osales neljapäeval Dublinis Euroopa Poliitilise Ühenduse tippkohtumise raames ümarlaual, mis oli pühendatud innovatsioonile, ühendatusele ja taskukohasele energiale.

Aserbaidžaani liidri sõnul on praegu täielikult koormatud gaasijuhe, mis kulgeb Bakuust läbi seitsme riigi Itaaliasse ning varustab Bulgaaria ühendustorustike kaudu gaasiga kümmet Euroopa Liidu riiki. Alijev rõhutas vajadust suurendada torujuhtme läbilaskevõimet. Ta märkis, et Kreekasse ja Itaaliasse kulgeva torujuhtme võimsust on suurendatud 10 miljardilt 11,2 miljardi kuupmeetrini aastas.

Samuti märkis ta, et alternatiivsete energiaallikate roll kasvab tulevikus veelgi.

President lisas, et Aserbaidžaani töötlemisettevõtete, nii riigisiseselt kui ka välismaal asuvate, tootmisvõimsus on kokku 30 miljonit tonni.

Gaasi hind oli Euroopas oktoobri lõpuks tõusnud rohkem kui kolmandiku ning seni ei paista, et hind langema hakkaks.