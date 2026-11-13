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IT-ettevõtja Kristjan Korjus kandideerib Parempoolsete ridades riigikokku

Eesti
Kristjan Korjus
Kristjan Korjus Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR
Eesti

Ettevõtja, Pactumi kaasasutaja Kristjan Korjus liitus erakonnaga Parempoolsed ja kandideerib selle ridades ka 2027. aasta valimistel riigikokku.

Parempoolsete teatel soovib Korjus Eesti poliitikasse tuua enam teadmisi, kuidas tehisintellekti Eesti tuleviku hüvanguks tööle panna ning mis kujul peab tehisintellekt läbi saama Eesti haridus- ja meditsiinisüsteemiga.

Ettevõtluse kõrval panustab Korjus siiani Eesti haridusse. Lisaks Pactumi kaasasutamisele on Korjus ka "Matemaatika õhtuõpiku" üks autoritest. Ta kuulub teaduste akadeemia tehisaru komisjoni ning panustab TI-hüppesse.

Enne Pactumi asutamist töötas Korjus tehisarujuhina pakiroboteid arendavas Starshipis. Tal on Tartu Ülikoolist doktorikraad arvutiteadustes ning magistrikraad matemaatikas Manchesteri Ülikoolist.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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