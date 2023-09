Lavrov: ei Ukraina rahuplaan ega Musta mere viljalepe pole realistlikud

"See ei ole teostatav," ütles Lavrov Kiievi poolt väljapakutud 10 punktiga rahuleppe kavandi kohta. "Seda ei ole võimalik ellu viia. See ei ole realistlik ja kõik saavad sellest aru, aga ütlevad samal ajal, et see on ainuke alus läbirääkimisteks."

Rahuleppe punktide hulgas on näiteks Venemaa vägede lahkumine kõigilt okupeeritud aladelt, sealhulgas Krimmist.

Lavrovi sõnul lahendatakse konflikt lahinguväljal, kui Ukraina ja lääneriigid oma seisukohta ei muuda.

Lavrov ütles Musta mere viljaleppest lahkumise kohta, et Venemaale antud lubadusi murti. Ta nimetas nende lubadustena Vene pangalt sanktsioonide eemaldamist ja selle taasliitmist SWIFT-süsteemi.

Lavrovi sõnul on ÜRO viimatised ettepanekud viljakoridori leppe taastamiseks samuti ebarealistlikud.

Lavrov süüdistas ÜRO-s toimunud pressikonverentsil ka läänt otseses sõjalises sekkumises Ukrainas.

"Te võite nimetada seda kuidas tahate, kuid nad võitlevad meiega, nad on meiega otseses võitluses. Me nimetame seda hübriidsõjaks, kuid see ei muuda asju," lausus ta.