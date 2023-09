Mägi-Karabahhi etnilised armeenlased lahkuvad Armeeniasse

Karabahhi armeenlased, kes elavad territooriumil, mis on rahvusvaheliselt tunnustatud Aserbaidžaani osana, kuid mis oli pärast Nõukogude Liidu lagunemist Bakuu kontrolli alt väljas, olid 20. septembril sunnitud välja kuulutama relvarahu pärast Aserbaidžaani sõjaväe 24-tunnist sõjalist operatsiooni.

Aserbaidžaan on öelnud, et tagab kohalike õigused, kuid armeenlaste juhtkond Karabahhis ütles Reutersile, et nad lahkuvad. Aserbaidžaan on korduvalt eitanud kavatsust neid kahjustada.

"Meie inimesed ei taha elada Aserbaidžaani osana. Üheksakümmend üheksa koma üheksa protsenti eelistavad lahkuda meie ajaloolistelt maadelt," ütles Reutersile isehakanud Artsahhi vabariigi presidendi Samvel Shahramanjani nõunik David Babajan.

Tema sõnul on ebaselge, millal Karabahhi armeenlased liiguvad mööda Latšini koridori, mis ühendab territooriumi Armeeniaga, mille peaminister Nikol Pašinjan on saanud Karabahhi päästmise ebaõnnestumise tõttu üleskutseid tagasi astuda.

"Meie vaeste inimeste saatus läheb ajalukku kui häbi Armeenia rahvale ja kogu tsiviliseeritud maailmale," ütles Babajan. "Need, kes vastutavad meie saatuse eest, peavad ühel päeval oma pattude eest Jumala ees kostma."

Babajan ütles Reutersile ka, et Armeenia etniliste võitlejate relvadest loobumise protsess on käimas.

Armeenia on valmis Mägi-Karabahhi armeenlased vastu võtma. "Meie valitsus tervitab armastavalt meie vendi ja õdesid Mägi-Karabahhist," ütles peaminister Pašinjan.