Oktoobris sõidab Tallinnas viis trammiliini

Linn kaalub võimalust jätkata ka liiniga number 6 püsivalt. Abilinnapea Vladimir Svet selgitas, et praegu ajutise trammiliini tuleviku kohta saab lõplikke plaane teha alles siis, kui saame koguda ja võrrelda andmeid olukorras, kus kogu tavapärane trammiliiklus on töös.

"Ajutine trammiliin number 6 on seni näidanud, et nõudlus Koplit ja Pärnu maanteed ühendava trammiliini järele on olemas. Raske ennustada, kui suur osa sellest inimeste liikumisest saab nüüd kaetud tavapäraste trammiliinidega. Igal juhul töötame selle nimel, et sel trajektooril trammiliiklust jätkata ning analüüsime andmeid ja teeme otsuseid nende pinnalt," ütles Svet.

Linn soovib liiniga number 6 jätkata. Siiski käivad veel arutelud selle üle, kas tulevikus on selle liini lõpp-peatus on Vana-Lõuna depoo juures või Tondil. "Mitmekesine trammivõrk teenib kindlasti reisijate huve. Siiski peame arvestama, et keeruline liikluspilt ja olemasolev taristu paneb teatud piirid ette: suurimaks kitsaskohaks on Tondi lõpp-peatuse võime tramme vastu võtta, samuti Viru ringi koormus. Tondi lõpp-peatuse vastuvõtuvõime suurendamiseks on piiratud võimalused, kuna seal pole selleks piisavalt ruumi," lausus Svet.

Abilinnapea rõhutas ka vajadust arvestada sellega, kuidas hakkab meie trammivõrk tervikuna välja nägema pärast Vanasadama trammi rajamist ja Tondi eritasandilise ristmiku ehitust.

Trammiliinid number 2 ja 4 alustasid taas tööd septembri alguses, trammiliinid nr 1 ja 3 jätkavad sõitmist 1. oktoobrist. Viimati sõitis Tallinna tänavatel viis trammiliini korraga 2004. aastal, kui suleti Kopli ja Vana-Lõuna depoo vahel sõitnud liin nr 5.