Päästeamet evakueerib õppuse käigus Muugalt 1000 vabatahtlikku

CREVEX-i kriisireguleerimise õppuste seeria sai alguse märtsis ja kestab novembrini, kuid 28.-29. septembril toimuv suurõppus on selle kõige mahukam element, ütles riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo juht Erkki Tori.

Kokku on 24 õppuse korraldamisega seotud üle 3000 inimese. Tervikuna harjutatakse õppuse käigus riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, koolide, hooldekodude ja teiste toimetulekut suurõnnetustega ning kuidas viia läbi suurt evakuatsiooni.

"Õppuse stsenaarium on meelega ülepaisutatud, päriselus sellist ohtu ei eksisteeri," rääkis Tori.

Ministeeriumid on läbi viinud oma õppused, üks kool läbi viinud reaalse evakuatsiooni, sarnaseid õppuse elemente viiakse veel läbi.

"Riigikantselei vaatest, kes seda 24 osaõppust koordineerib, on oluline näha, kuidas riik, omavalitsused, elanikud, on võimelised sellises olukorras toime tulema," rääkis Tori. "See on oluline riigina ka, kui vaatame, milline on sõjategevus Ukrainas, kuidas meie elanikkond stressi all toimib."

Õppusel harjutatakse Muugal 1000 vabatahtliku evakueerimist

Päästeameti peadirektori Margo Klaosi sõnul on õppusel kolm eesmärki: ulatuslik evakuatsioon 1000 vabatahtlikuga, tööstusõnnetuse hädaolukorra lahendamise plaan ja elanike ohuteavitus ning kriisikommunikatsioon.

"Tegemist on riikliku õppusega, üle pikkade aastate suurimaga üleüldse," märkis Klaos.

Õppuse piirkonnas katsetatakse ka alarmi, sõnumiteavitusi ning ka tele ja raadio uute lahenduste kasutamist.

Õppuse käigus testitakse ka kriisiaegset infohaldust ehk kuidas päästeamet ja partnerid ning riigikantselei saavad info jagamisega hakkama ja kuidas meedia vajalikke sõnumeid vahendada aitab.

Muuga aedlinnas võib ette tulla lühiajalisi liikluspiiranguid

Kriisiõppuse CREVEX juhi Marti Magnuse sõnul näeb õppuse stsenaarium ette, et Muuga sadamas puhkeb rongide kokkupõrke järel tulekahju, mis põhjustab plahvatusohu ja see omakorda on aluseks suure evakuatsiooni korraldamisele.

Õppuse käigus pannakse liikuma ka testsõnumid, mis on konkreetse sisuga ja teavitavad selle saajaid ka sellest, et tegemist on testsõnumiga. Sõnumite saajatelt oodatakse hiljem tagasisidet. "Prognoosime, et testsõnumite saajate arvuks saab olema kuskil 15 000 inimest," ütles Magnus.

Peamised sündmused toimuvad Muugal ja Muuga aedlinnas, kuid õppus kandub ka piirnevate omavalitsuste territooriumile, milleks on Viimsi, Jõelähtme, Maardu ja Tallinn.

"Need, kes piirkonnas elavad ja ei ole end rollimängijaks üles märkainud, ei pea midagi tegema, nemad saavad edasi teha oma toiminguid," ütles Magnus.

Ühtegi alarmsõitu õppuse raames ei tehta, märkis Magnus. Magnuse sõnul võib Muuga aedlinnas esineda lühiajalisi liikluspiiranguid ning lühiajaliselt käivitatakse ohusireenid, kuid ulatuslikke liikluspiiranguid plaanis ei ole.