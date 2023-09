Pistorius ERR-ile: Saksamaa ei saa võtta Ukraina võitu oma kaitsestrateegia aluseks

Pistoriuse sõnul on Saksamaa selgelt välja öelnud, et Ukraina peab Venemaa algatatud sõja võitma. Ministri sõnul ei saa Saksamaa aga võtta Ukraina võitu oma riikliku kaitsestrateegia aluseks.

"See ei ole riikliku kaitsestrateegia eesmärk öelda, kes peab võitma sõja. Mina olen üsna selgelt välja öelnud, et Ukraina peab sõja võitma. Kuidas võitu määratleda, on ainuüksi Ukraina otsustada, mitte meie. Sel pole mingit pistmist

meie riikliku kaitsestrateegiaga," rääkis Pistorius.