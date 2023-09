London andis loa laiendada nafta- ja gaasitootmist Põhjameres

Suurbritannia nafta- ja gaasiameti NSTA teatel andis ametkond Norra-Briti ühisettevõttele "arendus- ja tootmisloa Rosenbanki väljal Shetlandist loodes".

"Investeerime oma taastuvenergiasse, kuid nagu sõltumatu kliimamuutuste komitee tunnistab, siis vajame naftat ja gaasi osana sellest kooslusest, et jõuda netonullini ja seetõttu on mõistlik kasutada oma varusid Põhjamerel, nagu Rosenbank," ütles kolmapäeval energiaminister Claire Coutinho.

"Rosenbank on olnud tohutu kasutamata ressurss ja nüüd toob see investeering meie majandusse juurde miljardeid naelu, et tagada tulevane energiavarustatus," ütles rahandusminister Jeremy Hunt.